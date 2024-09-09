La emisora Radio 3 de RTVE no sortea un premio de 1.000 euros a través de Facebook
Un perfil de Facebook que utiliza el nombre de usuario y la fotografía de Santiago Bustamante, periodista y presentador del programa Fallo de sistema de Radio 3 de RNE, anuncia un sorteo para obtener un "premio especial de 1.000€" para 20 ganadores. Es falso. Se trata de un anuncio fraudulento que suplanta la identidad del periodista Santiago Bustamante y de la emisora Radio 3, un método que se utiliza para robar los datos personales y bancarios de los usuarios.
"¡¡Hola a todos...!! Seleccionaré personas al azar de Facebook. Estamos trabajando con nuestros patrocinadores para realizar una búsqueda aleatoria entre 2020 y 2024 para seleccionar a 20 personas afortunadas", dice el mensaje de Facebook publicado el 8 de septiembre de 2024. La publicación anuncia un "premio especial de €1000" y comparte un enlace para registrarse en el concurso. Este post adjunta una imagen donde aparece el logotipo y la página web de la emisora Radio 3 de Radio Nacional de España y una fotografía del periodista Santiago Bustamante.
Este perfil de Facebook suplanta al periodista Santiago Bustamante
El perfil de Facebook que anuncia un sorteo de la emisora Radio 3 para ganar un "premio especial de 1.000€" no pertenece al periodista Santiago Bustamante. Esta cuenta suplanta la identidad del presentador del programa Fallo de sistema y de la emisora Radio 3 de Radio Nacional de España (RNE) para publicar un falso sorteo. Se trata de una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios.
El propio Bustamante ha publicado un hilo en la red social X donde alerta sobre este fraude. El periodista explica: "Alguien ha abierto un perfil con mi foto y mi nombre de Facebook" para publicar "concursos fraudulentos" y asegura que ha denunciado esta cuenta a la plataforma. El programa Fallo de sistema también ha denunciado este caso a través de su perfil oficial de X.
La cuenta falsa copia el nombre de usuario, la foto de perfil y la cabecera de la cuenta real de Facebook de Santiago Bustamante. Como puedes ver en la imagen inferior, el perfil oficial de Facebook de Santiago Bustamante cuenta con 431 seguidores, una cifra significativamente inferior a la que aparece en el perfil falso. En la descripción del perfil real se muestra la cuenta oficial de X del periodista y su información profesional, mientras que en el fraudulento solo aparece un enlace para "reclamar el premio". Hasta la fecha de publicación de este artículo, el perfil de Facebook que suplanta al periodista de RNE sigue activo.
La web que anuncia el supuesto concurso no guarda relación con Radio 3
El perfil de Facebook que suplanta a Santiago Bustamante comparte un enlace para participar en el falso sorteo que no guarda relación con la emisora Radio 3 de RNE. La página web oficial de Radio 3 es www.rtve.es/radio/radio3. Con las herramientas de análisis URL Scan y CheckPhish hemos comprobado que la dirección IP de la página web se encuentra en Estados Unidos (1 y 2). Al entrar en este sitio web leemos: "Bienvenido a RockFM", una cadena de radio española que no pertenece a Radio Nacional de España. Además, el menú de entrada está en inglés, algo que no ocurre en la página web oficial de RTVE.
En la página fraudulenta comparten otro enlace en el que te piden "Regístrate ahora". Si pinchas en ese link te redirecciona a otra página web donde te dicen que te descargues una aplicación para tener "acceso limitado a aplicaciones, juegos, libros, películas y software".
RTVE no pide tus datos bancarios en sorteos
En VerificaRTVE hemos hablado con el periodista y presentador del programa Fallo de sistema, Santiago Bustamante, y nos ha confirmado que no se ha realizado ningún sorteo en su nombre ni en el de la emisoraRadio 3 de RNE. Bustamante nos explica que los concursos y sorteos se realizan desde los "perfiles oficiales de Radio 3" y se comparten en las cuentas de los programas de radio de esta emisora. Añade que, normalmente, la participación en estos concursos se realiza a partir de comentarios en las redes sociales y que "se ponen en contacto por privado" para decirle al usuario que ha sido premiado. En estos casos, se les piden sus datos personales para efectuar la entrega del premio. Insiste en que los concursos y sorteos siempre se realizan "cumpliendo la normativa". A raíz de este caso de suplantación, Fallo de sistema prepara un programa especial para el 15 de septiembre para abordar con expertos casos de ciberdelincuencia.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) comparte en una publicación de 2020 algunos consejos para comprobar si estamos ante un concurso lícito. Entre ellos, se encuentra chequear las direcciones URLs, revisar las bases legales y comprobar la fuente del concurso para contrastar la información. Si crees haber sido víctima de algún tipo de sorteo o concurso engañoso, desde INCIBE recuerdan que puedes denunciar estas promociones para que dejen de circular "en la plataforma donde esté alojada" y recomiendan "recopilar toda la información posible".
*09/09/2024 17.40 h: Actualización para incluir las declaraciones del periodista Santiago Bustamante.