Día mundial de la radio: existimos al sonar

Me invitan, amablemente, los compañeros de RTVE.es a colarme un instante en otro espacio, esta vez expresado en palabras por escrito y descubro que la principal diferencia que nos identifica a los de la radio es que somos sonido. Y que, a diferencia de estas letras escritas, permanecemos en la vida de los demás un momento, un minuto o un segundo. Somos sonidos pasajeros con una virtud poderosa: existir mientras sonamos. Y eso es la radio, una voz que te acompaña en ese momento concreto, que te deja hacer lo que quieras porque está en el aire y no te exige que te concentres aunque sabes que, en ocasiones, te tienes que parar porque lo que estás escuchando es tan interesante que te ha cautivado. La radio es ese invento que gratis te coloca una voz en tu vida, a la que le dejas entrar si quieres, claro.

El milagro de escuchar sin ver y de interesarse sin imagen Hoy la radio tiene, afortunadamente, buena salud en España: hay oyentes, oferta, imaginación, buena escuela y formatos y banquillo para garantizar un relevo generacional de los profesionales. La pregunta es qué pasa al otro lado: si los jóvenes que ahora desdeñan la radio se sumarán a ella, y si los podcasts acabarán por consolidar audiencias fragmentadas que, a pesar de todo lo que se dice, sí escuchan la radio. Porque los podcast han sido una excelente ventana para poder hacer radio. Y para jugar con ella. Y para que nuevos públicos se acerquen a ese milagro que es escuchar sin ver, sentir interés sin tener que mirar imágenes. Podcast 'Esto merece una explicación' Atención: ¿terminarás de escuchar este podcast?