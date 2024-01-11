Els reptes que va suposar rodar 'Valle de Sombras', la pel·lícula nominada als Goya
- El director del llargmetratge explica en una entrevista a Xavifòrnia de Ràdio 4 les dificultats de rodar a l'Himàlaia
- El film protagonitzat per Miguel Herrán, ja compta amb tres nominacions als premis Goya
Aquest 12 de gener arriba als cinemes la nova pel·lícula protagonitzada per Miguel Herrán titulada: "Valle de Sombras". Tot i que ja compta amb tres nominacions als Goya, rodar aquest thriller ha estat tot un repte per al seu director, Salvador Calvo. En una entrevista al programa Xavifòrnia de Ràdio 4, presentat per Xavi Martínez, el director del film i una de les actrius principals, Alexandra Masangkay, t'apropen a la història que et traslladarà a l'Índia de finals dels anys noranta.
L'acció principal transcorre a la Serralada de l'Himàlaia. Quique, Clara i el petit Lucas gaudeixen de les seves primeres vacances junts. Una nit, dormint al ras durant una tempesta, sofreixen un brutal atac per uns bandits. Hores després, Quique és rescatat per un nadiu i traslladat a un remot poble aïllat a les muntanyes. Allà, incomunicat i sense possibilitat de tornar a la civilització, haurà de romandre fins a l'arribada de l'hivern, que permet la formació de l'única via de sortida del poble: el riu gelat. El camí de tornada, ple de perills, en companyia de diversos nens, posarà a prova tot el que Quique ha après durant la seva estada en el cor de l'Himàlaia.
Nous reptes
A Xavifòrnia, l'actriu Alexandra Masangkay explica les dificultats que va haver d’experimentar per a representar el seu personatge de monja tibetana. Familiaritzar-se amb l’idioma no va ser fàcil i ho va haver de fer ajudant-se d’algun vídeo que trobava per internet. Així i tot, remarca la dificultat de trobar informació d’una petita regió, on l’idioma només el parlen 100.000 persones en tot el món. “Encontrar a alguien que te hiciera un coach o que te ayudara con la fonètica era práctiamente imposible”, assegura Masangkay.
“Llegamos a estar rodando hasta a 5.000 metros de altitud”, declara Salvador Calvo. I és que per al director, el gran obstacle que va experimentar durant el rodatge, va ser l'alçària d'aquelles muntanyes. Tot i això, van confiar sempre en la seva aposta perquè la història sembles el més realista possible. Per a l'elecció de l’elenc, va ser important tenir en compte la disposició per part de les actrius i els actors, per a dur a terme determinats sacrificis com assumir les condicions meteorològiques i estar en bona forma física.
Tres nominacions als Goya
La pel·lícula ‘Valle de Sombras’ ja compta amb tres nominacions als Goya a millor maquillatge i perruqueria, millors efectes especials i millor direcció de producció. "Això va ser tota una sorpresa i un regal", comenta Calvo, guanyador d'un altre Goya l'any 2021 per la seva pel·lícula 'Adu'.