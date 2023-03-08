8 de marzo, Día de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer, el equipo de Radiogaceta de los deportes se ha desplazado hasta las Instalaciones Deportivas Municipales El Espinillo II de Madrid para reivindicar el papel de la mujer en el deporte y conocer su pasado, presente y futuro a través de la mirada de varias mujeres que han tenido o tienen un papel muy destacado en las diferentes disciplinas, las de Victoria Hernández, Jennifer Pareja y Lucía Guisado.

Victoria Hernández, primera futbolista profesional Ella fue la primera que firmó un contrato profesional hace 52 años con el madrileño Olímpico de Villaverde gracias a Rafael Muga, uno de los primeros impulsores del fútbol femenino en nuestro país en una época en la que "parecía que las mujeres no podíamos hacer deporte, sino que teníamos que estar en la cocina o con los niños". Victoria Hernández, que dará nombre a las instalaciones donde se ha realizado este programa especial de Radiogaceta de los deportes, rechazó una oferta a los 14 años de un millón de pesetas para marcharse al fútbol francés porque quería quedarse con su familia en España y seguir jugando al fútbol. Respecto a los tiempos que corren, Victoria cree que las jugadoras no están revalorizadas en España "y eso que ahora está medianamente bien. Se nos ve un poco más, pero estamos a años luz de otros países. Cuando las jugadoras vuelven a España, lo notan".

Jennifer Pareja, exwaterpolista y directora general de ADO Jennifer Pareja fue capitana de la selección española de waterpolo y consiguió ser subcampeona olímpica en el año 2012, campeona del mundo en el 2013 y de Europa un año después. Desde hace poco más de un mes es la nueva directora general de la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO) y cree que hay que ver "de dónde venimos y ser consciente de la mejora que llevamos". Respecto al mundo del waterpolo cuando el equipo masculino cosechaba éxitos "el femenino no existía. Cuando empezamos, entrenábamos con los chicos en el espacio de piscina que nos dejaban. Eso ahora es impensable". Ahora desde el otro lado, Jennifer cree que aún hay mucho trabajo por hacer: "Falta la mirada femenina en la gestión como en el colectivo de entrenadoras o juezas. Es muy importante esa mirada en muchas cosas, al final las mujeres siempre tenemos que demostrar más, y por tanto es necesaria".

Lucía Guisado, al frente de la gimnasia artística femenina Es la seleccionadora española del equipo femenino de gimnasia artística desde 2013 pese que en un principio no tenía pensado ser entrenadora porque tal y como ha reconocido: "Se me cruzó por delante". Respecto a la brecha que puede haber tanto a nivel de participantes como entrenadores y entrenadoras Lucía Guisado "hay muchas más practicantes femeninas que masculinas, puedes pensar que va a haber más mujeres entrenadoras, pero se tiene que ir poco a poco la vocación. Apenas hay entrenadoras en las categorías masculinas". En este día tan especial, las gimnastas con las que entrena Lucía piensan en "ser iguales todos los días, no un día. Que se las vea igual, que se las valore igual y se las exija igual todos los días. Ellas quieren que esto sea a diario".