Rototom 2022, la convención del reggae

Tras dos años de silencio regresa el Rototom a Benicàssim. El que es, probablemente, el festival de reggae más importante del mundo vuelve a abrir sus puertas con su atractiva oferta musical y extramusical del 16 al 22 de agosto.

Rototom Sunsplash es más que un festival porque además de conciertos de grandes de la música jamaicana se desarrollan muchas otras actividades como talleres de todo tipo, espacios de debate acerca de temas diversos como la ecología y/o el feminismo, conversaciones con grandes figuras, como Julian Marley, además de proyección de documentales y películas, entre otras muchas actividades.