Rototom 2022, la convención del reggae
- Síguelo en directo el sábado 20 y domingo 21 de julio entre las 22:00h y las 02:00h
Tras dos años de silencio regresa el Rototom a Benicàssim. El que es, probablemente, el festival de reggae más importante del mundo vuelve a abrir sus puertas con su atractiva oferta musical y extramusical del 16 al 22 de agosto.
Rototom Sunsplash es más que un festival porque además de conciertos de grandes de la música jamaicana se desarrollan muchas otras actividades como talleres de todo tipo, espacios de debate acerca de temas diversos como la ecología y/o el feminismo, conversaciones con grandes figuras, como Julian Marley, además de proyección de documentales y películas, entre otras muchas actividades.
Rototom 2022 en Radio 3
Radio 3 transmite en directo dos de las jornadas más interesantes de Rototom.
El sábado 20 podremos disfrutar del talento de Hempress Sativa, una de las grandes de Jamaica en este siglo, Davido y su novedoso despliegue o del gran Horace Andy. También habrá presencia española con Emeterians, que compartirán escenario con los italianos Mellow Mood.
El domingo 21 estará marcado por el homenaje que Sly Dumbar le hará a su compañero Robbie Shakespeare, fallecido en diciembre de 21, en el que será uno de los momentos de la edición de este año del festival. Podremos disfrutar también de Mala Rodríguez, de un grupo mítico como The Abyssinians o del italiano Alborosie, casi el artista residente del festival junto a la familia Marley.
Escucha el festival Rototom en directo el sábado 20 y domingo 21 de julio entre las 22:00h y las 02:00h en Radio 3. Con los comentarios de José Manuel Sebastián.