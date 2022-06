59:07

Tras dos años de crisis sanitaria mundial y el vacío que ha supuesto la no celebración de una de las citas veraniegas por excelencia, retomamos el discurso social del Rototom aunque sin haberlo abandonado por un solo instante. El lema "We must change The World" muestra de forma clarividente con tal tono imperativo que han de buscarse fórmulas prácticas para que el planeta tome otro rumbo desde muy diversos ángulos. Para adentrarnos en los atractivos de esta 27ª edición y lanzar el sorteo de abonos y entradas de este año, tenemos en La Casa de la Radio a Simone Firmani, coordinador de Cultura de Rototom, además de degustar las canciones de algun@s de l@s participantes en las diferentes áreas y escenarios.