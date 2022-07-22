Disfruta del verano 2022 en RNE

RNE ha preparado un verano muy entretenido, con cultura, información y una gran compañía.

Los temas sociales, la música, la literatura, la ciencia, la filosofía, la gastronomía, el cine, la danza, el lenguaje, el humor, los viajes, el sexo o la historia son algunas de las propuestas que te esperan a partir del lunes 25 de julio en la radio pública.

España, vuelta y vuelta De10 h a 13 h, Manolo HH toma el testigo de Pepa Fernández en las mañanas de RNE con España vuelta y vuelta. En verano pasan muchas cosas y aquí se van a contar. Las que tienen que ver con el teatro, el cine, los festivales y la cultura en general. Y también las que tienen que ver con la actualidad y la vida cotidiana, como las tradiciones y la gastronomía española. Manolo HH, España, vuelta y vueltarne Los colaboradores y colaboradoras acercarán al oyente a la literatura, las historias humanas, el humor y otras sorpresas.

Tarde lo que tarde Imanol Durán dirigirá y presentará las tardes de Radio Nacional acompañado de un gran equipo y colaboradores. El artista multidisciplinar Oro Jondo recordará las canciones que se escuchaban en otros veranos. La actriz y directora Celia de Molina, bajo su cómico punto de vista, pondrá el foco en ser mujer en el mundo audiovisual. Diego Peña será el Grinch del verano y Álex Herrero, consultor lingüístico y editor, acercará las curiosidades del idioma castellano para usarlo de la mejor manera posible. Las recomendaciones literarias correrán a cargo de la periodista Maica Rivera, directora de Literocio. Las de películas y series son cosa de Víctor Mora, escritor, investigador y doctorando en Estudios de la Cultura. Y la escritora y profesora Marta Jiménez Serrano abrirá una escuela literaria. La periodista Edurne Baz nos acercará a los cambios a través de la historia. Y de la vanguardia gastronómica hablará Sasha Correa, directora de Gestión de Proyectos en el Basque Culinary Center. Disfruta de la programación de verano en RNErne También habrá concursos con Iván Tapia, fundador y diseñador de enigmas de Cocolisto, una empresa de juegos inteligentes; sonará la mejor música seleccionada por Diego Arroyo, que además actuará en directo, y con Ana Medina, especialista en comunicación musical, conoceremos a los artistas emergentes en el panorama musical. De viaje iremos con Silvia Romero yAnder Izagirre. La nutricionista Griselda Herrero dará las claves de una alimentación saludable y la periodista María Dotor enseñará a educar de manera amena a los niños. La ciencia también es para el verano y nos lo demostrará Jesús Martínez Asencio, doctor en físicas y guionista de los programas de divulgación científica Órbita Laika o El Cazador de cerebros en La 2. Carlos Velasco concienciará sobre los cambios del clima y el divulgador ambiental Miguel Aguado ayudará a disfrutar del verano dejando la menor huella posible.

No es un día cualquiera No es un día cualquiera será No es un verano cualquiera en su edición estival con Paloma Cortina al frente. En el magazine de las mañanas del fin de semana se lee, se canta, se cocina, se va al cine y sobre todo se escucha hablar sobre ciencia, humor, salud y actualidad con curiosidad. La pretensión es disfrutar del verano y la radio acompañando a quien está al otro lado. Contamos con voces expertas como la del dramaturgo y Premio Nacional Alberto Conejero, la gastrónoma Miriam García o la científica y divulgadora Teresa Valdés-Solís. El humor corre a cargo del tándem formado por Patri Muñoz y Laura del Val. La salud será cosa del neurocientífico Álvaro Carmona y de ciencias sociales divulgará la Doctora Débora Álvarez. La música la trae el actor y cantante Jorge Usón. Tenemos también hueco para el arte con la historiadora Alba Ce Coll y hablaremos de grandes conceptos a través de la Historia con Mikel Herrán, arqueólogo. Javier Díez Martín nos habla de cine y series y Mar Abad de la evolución de las palabras y su uso. Además contamos con la redacción de RNE para escuchar a los Milenials y la Generación Z de la mano de Tere Jiménez, hablar de economía con Dani Hernández, de la danza y su amplio universo con Raquel Martín y de la combinación de música, ciecia y tecnología con Fernando Blázquez. La música moderna correrá a cargo de Leyre Guerrero y la clásica nos la acercará Eva Sandoval.

Gente despierta Al frente de las noches de la radio pública estará de nuevo David Sierra que dedicará una cuidada atención a la ciencia con Emilio García, que forma parte del Instituto de Astrofísica de Canarias; con Javier Peláez, autor de Planeta océano y especializado en divulgación científica aprenderemos de las expediciones marítimas que han sido importantes para la humanidad y con Conchi Lillo, neurobióloga de la Universidad de Salamanca, aprenderemos de neurociencia Además habrá tiemo para conocer los lugares arquitectónicos más estrambóticos que hay por todo el mundo con Pedro Torrijos y para hablar de gastronomía con Ibán Llarza, experto en gastronomía y en la elaboración de pan.