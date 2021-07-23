Un verano lleno de planes en RNE

RNE ha preparado un verano lleno de planes con entretenimiento, información y buena compañía. Los temas sociales, la música, la literatura, la ciencia, las redes sociales, la filosofía, la comida, el cine, la lengua, los viajes, el sexo o la psicología son algunas de las propuestas que te esperan a partir de este lunes 26 de julio en la radio pública.

España, vuelta y vuelta La actualidad y la vida cotidiana van a ser la esencia de España, vuelta y vuelta con Manolo HH. A partir de las 10 hasta las 13 h, las fiestas, las tradiciones, la gastronomía y la música van a ser algunos de los ingredientes que te acompañarán durante las mañanas este verano en RNE. Manolo HH, España, vuelta y vueltarne Entre los colaboradores y colaboradoras destacan la popular escritora Irene G. Punto que ayudará a los oyentes a escribir sus propios microrrelatos y será el punto de partida del concurso para los escuchantes. La música más festivalera y ‘guatequera’ irá a cargo de Víctor F. Clares, cantante de Ladilla Rusa. Samanta Villar Fitó acercará historias humanas y que “nos pueden dar una lección de vida”. El veterano periodista y humorista Sergi Mas traerá su colección de gazapos y anécdotas radiofónicas. También habrá espacio para crónica negra con la periodista Neus Sala Pau o para la historia con el Catedrático José Manuel Rúa Fernández, entre otros.

Tarde lo que tarde A partir de las 16 hasta las 18 h, el equipo dirigido por Imanol Durán te propondrán dos horas llenas de entretenimiento y buen rollo en Tarde lo que tarde. Junto a Beatriz Domínguez, han preparado un verano lleno de risas con la cómica Lalachus o el dúo musical Los Gandules. Además podrás volver a disfrutar del programa en su reemisión nocturna, de martes a viernes de 01:00 a 03:00 de la madrugada. Imanol Durán, Tarde lo que tarderne El periodista Juan Sanguino, autor del libro Cómo hemos cambiado, repasará la edad dorada de la cultura pop española. Además el consultor lingüístico Álex Herrero contará curiosidades de nuestro idioma y aprenderemos a usarlo de la mejor manera posible. También habrá espacio para los concursos con Ivan Tapia, los oyentes tendrán que resolver un enigma en directo. Gemma del Caño, especialista en seguridad alimentaria, mostrará cómo movernos por los pasillos del supermercado. La filosofía con Jorge Freire, la música con Diego Arroyo de la banda Veintiuno o la meterología con Isabel Moreno de Aquí la tierra de TVE son algunos de los otros colaboradores que podrás escuchar en las tardes de RNE.

Por tres razones Emma Hernández dirigirá durante estas semanas el espacio que reflexiona sobre la actualidad más social y que va a continuar buscando los temas que afectan directamente al ciudadano, los que tocan la fibra sensible e intentando que tenga el mismo protagonismo Soria que Madrid. Escucha Por tres razones de las 19 a las 20 h. Emma Hernández, Por tres razonesrne Continúan las secciones “Cartas para la libertad”, con Sandra Camps, que muestra la realidad de los presos de la cárcel de Sevilla I; “12 millas” donde Celia Vidal conoce a migrantes que viven en España; y “Entre Mares”, que desgrana con expertos cómo fue y qué supuso la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, de la que se cumplen cinco siglos. También siguen las secciones que empezaron en este julio “Playas vivas” donde de la mano de Seo Bird Life se acercan a las playas de nuestro país desde el punto de la riqueza natural que tienen, sobre todo en lo que se refiere a aves. También “De España al mundo” que pone en valor lo que exportamos y donde somos líderes.

Gente despierta David Sierra será el encargado de poner alegría y buen humor a los noches de lunes a jueves en RNE desde las 23 h hasta las 1 h en Gente despierta. Con muchas secciones y colaboradores como el youtuber Miquel Montoro que hablará sobre cómo es dedicarse de bien joven a la agricultura y la ganadería. El arquitecto y divulgador Pedro Torrijos acercará pequeñas historias alrededor de edificios. El youtuber Javi Olivares abordará el mundo de los súperheroes. Visitarán librerías de toda España diariamente y nos propondrán recomendaciones para leer durante estas vacaciones. También visitarán diferentes pueblos para conocer cómo están viviendo las fiestas. El divulgador Francesc Gascó hablará sobre paleontología y dinosaurios. David Sierra, Gente despiertarne Con motivo del Premio Nacional de Cinematografía que se ha concedido a José Sacristán, se reponen, durante las seis semanas de verano, los seis capítulos de Los santos inocentes en Gente despierta. Se emitirán los jueves de 00.30 a 01:00 h