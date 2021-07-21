'Luz Ardiden, la montaña mágica', el podcast que reconstruye los éxitos del ciclismo español en el Tour de Francia

Luz Ardiden, la montaña mágica, es una serie documental que reconstruye los éxitos del ciclismo español en la cima francesa durante el Tour de Francia. La ronda francesa, la competición más dura del mundo y uno de los tres eventos deportivos más importantes, tiene un idilio con España desde hace más de tres décadas.

Desde Perico Delgado, en 1985, hasta Samuel Sánchez, en 2011, ilustres de nuestro deporte como Miguel Induráin, Lale Cubino y Roberto Laiseka han sido vencedores en este lugar tan icónico como propio. A cada uno de ellos le será dedicado un capítulo rememorando cómo se vivió aquel día tanto por los profesionales como por el imaginario colectivo de los aficionados.

Tras una década de ausencia en el Tour de Francia vuelve a ser final de etapa en 2021. Aprovechando este acontecimiento es el momento de echar la vista atrás de la mano de los protagonistas. Ellos aportan su propia visión de aquellos instantes, a menudo alejado de las retransmisiones en directo. Todo ello gracias al archivo inédito del Fondo Documental de RTVE que no fue emitido en directo.

Son muchas las entrevistas e imágenes que no pudieron emitirse en riguroso directo. Eran otros tiempos. Antes de la digitalización que permitió emitir las etapas de principio a fin, en los años 80’ y 90’ dar cobertura a los km finales de etapa suponía un verdadero reto. Tanto que, por el tintero, se quedaron escondidos bellísimos planos, entrevistas y comentarios que ven la luz en este podcast treinta años después de su emisión.

Pero la reconstrucción de aquellas hazañas no puede entenderse sin las voces de ellos, los vencedores, de su entorno más cercano y también de historias paralelas en las que la victoria fue esquiva.

Como el ciclismo es un deporte coral también lo es el equipo que ha elaborado esta serie documental. Cada capítulo contiene su propia historia y la visión de su guionista. Adrián Ferro, Gonzalo da Cuña, Felipe Fernández y Juan Morello se encargan de rememorar estos acontecimientos que a lo largo de 30 años levantaron del sofá al aficionado español por culpa de Luz-Ardiden, La Montaña Mágica.

Capítulo 1: 1985, y Perico apareció entre la niebla Ese año fue la primera vez que el Tour de Francia llegaba a Luz-Ardiden. Con Perico Delgado comenzaría el idilio de La Montaña Mágica con el ciclismo español. Aquella edición, marcada por la niebla y la falta de imágenes sería, a la postre, una de las más recordadas por el gran público. Luz Ardiden. La montaña mágica Luz-Ardiden, la montaña mágica - Capítulo 1: 1985, y Perico apareció entre la niebla rne audio

Capítulo 2: 1988, al final de la escapada, Lale Cubino A pesar del olvido de la realización del Tour, el corredor bejarano compone los planos más bellos de una escapada de ensueño. De la mano del genial Lale Cubino reconstruimos la victoria que nadie vio, la segunda de las tres que ganó en Luz-Ardiden, La Montaña Mágica. Luz Ardiden. La montaña mágica Luz-Ardiden, la montaña mágica - Capítulo 2: 1988, al final de la escapada, Lale Cubino rne audio

Capítulo 3: 1990, el sexto Tour La victoria de Miguel Indurain en Luz-Ardiden abrió los ojos al mundo de lo que estaba por venir. Aunque echando la vista atrás, quizás fuese la oportunidad perdida de pasar a la historia como el único ganador de seis Tour de Francia consecutivos. Luz Ardiden. La montaña mágica Luz-Ardiden, la montaña mágica - Capítulo 3: 1990, el sexto Tour rne audio

Capítulo 4: 2001, la victoria de todos El equipo Euskaltel-Euskadi debutaba en el Tour con el sueño de ganar una etapa en la Grande Boucle. Ese destino le quedaría reservado al escalador de Gernika, Roberto Laiseka, buque insignia del equipo y que pocos años antes de levantar los brazos en Luz-Ardiden trabajaba en la obra del túnel de Malmasín. Luz Ardiden. La montaña mágica Luz-Ardiden, la montaña mágica - Capítulo 4: 2001, la victoria de todos rne audio

Capítulo 5: 2003, un triunfo desierto El Tour de 2003 es el Tour del centenario, del calor y del auge de la Marea Naranja, la afición del Euskaltel-Euskadi que veía cómo Iban Mayo y Aimar Zubeldia luchaban a pecho descubierto contra los intocables Jan Ullrich y Lance Armstrong. Luz Ardiden. La montaña mágica Luz-Ardiden, la montaña mágica - Capítulo 5: 2003, un triunfo desierto rne audio