Museo Arqueológico Nacional. Memoria del tiempo, latido de civilizaciones

En 2021 el Museo Arqueológico Nacional cumple 150 años. Se inaugura oficialmente el 9 de julio de 1871, bajo el breve reinado de Amadeo I, aunque ya se trabajaba en él desde 1867. Primero se ubica en la Casa de la Reina y en 1893 se traslada a su sede actual, el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, en la calle Serrano de Madrid.

Su creación supuso un nuevo modelo de museo en España ligado a un cambio en el concepto expositivo de las antigüedades. La ciencia arqueológica evolucionó a fines del siglo XIX. Ya no solo interesaban los objetos como cultural material expuesta en la viejos Gabinetes de Antigüedades, si no que se introduce el discurso cronológico; cobra importancia la ordenación científica de los materiales y sus colecciones.

Entrar en el Museo Arqueológico Nacional es sumergirse en un pasado que permite al visitante entender el presente. Comprender el transcurso de la historia de la humanidad. Saber de dónde venimos y adónde vamos. Sus salas están organizadas en cinco grandes apartados: Prehistoria, Protohistoria y Cultura Ibérica, Roma, Reinos Cristianos y Edad Moderna, y Egipto y Nubia.

Dentro de los muchos tesoros que alberga, destacan los correspondientes a la cultura ibérica, la primera sociedad autóctona que realizó representaciones escultóricas. El MAN conserva las tres damas más importantes de la estatuaria ibérica: La Gran Dama del Cerro de los Santos, La Dama de Baza – de la que hay una recreación de la tumba en la que apareció, y La Dama de Elche, una de las joyas del museo que estuvo expuesta durante un tiempo en Museo del Louvre de París. Asimismo, destacan las réplicas y reproducciones de las pinturas de las Cuevas de Altamira, o los numerosos restos de época romana que descubren la importancia y arraigo de su cultura en la Península Ibérica.

El discurso cronológico del Museo Arqueológico Nacional se complementa con audiovisuales, gráficos, mapas y textos que ilustran la evolución de las sociedades humanas y el desarrollo de la ciencia arqueológica.

El documental, Museo Arqueológico Nacional. Memoria del tiempo, latido de civilizaciones, de Olga Baeza, cuenta con la participación de su director, Andrés Carretero, que nos acompaña y nos explica el recorrido de sus salas; su subdirectora, Carmen Marcos, y Alicia Rodero, conservadora jefa del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones del MAN, nos detallan las particularidades de algunas de sus principales piezas; el conservador jefe del Departamento de Prehistoria del MAN, Eduardo Galán, nos ilustra sobre la evolución expositiva de la Cuevas de Altamira. Por su parte, el catedrático de Arqueología, Fernando Quesada, especialista en el mundo ibérico, expone la importancia arqueológica de los enterramientos y necrópolis de las sociedades ibéricas.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.