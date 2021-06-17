El Festival de Granada 2021 en Radio Clásica

Jueves 17 de junio

22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)

Concierto inaugural: La magia de la noche.

SCHOENBERG: Verklärte Nacht, op. 4 (Noche transfigurada)

Verklärte Nacht, op. 4 (Noche transfigurada) MENDELSSOHN: Ein Sommernachtstraum, op 61 (El sueño de una noche de verano)

Nuria Rial (sop.), Mª José Moreno (sop.), Coro de la Orquesta Ciudad de Granada. Dir.: Coro y Orquesta: Héctor Eliel Márquez, Orq. Ciudad de Granada. Dir.: Paul McCreesh.