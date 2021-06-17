Programación

El Festival de Granada 2021 en Radio Clásica

  • El Festival de Granada tendrá lugar del 17 de junio al 18 de julio
  • Consulta todos los conciertos que Radio Clásica ofrecerá en directo y en diferido
Radio Clásica

Jueves 17 de junio

22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)

Concierto inaugural: La magia de la noche.

  • SCHOENBERG: Verklärte Nacht, op. 4 (Noche transfigurada)
  • MENDELSSOHN: Ein Sommernachtstraum, op 61 (El sueño de una noche de verano)

Nuria Rial (sop.), Mª José Moreno (sop.), Coro de la Orquesta Ciudad de Granada. Dir.: Coro y Orquesta: Héctor Eliel Márquez, Orq. Ciudad de Granada. Dir.: Paul McCreesh.

Sábado 19 de junio

12:30 h Desde la Catedral de Granada (DIRECTO)12:30 h Desde la Catedral de Granada (DIRECTO)

La toma de Granada.

  • FRAY HERNANDO DE TALAVERA: Oficio de la Toma de Granada. Oficio de Maitines (¿1943?). Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos.

Schola Antiqua. Dir.: Juan Carlos Asensio.

Martes 22 de junio

22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)

Aires nórdicos.

  • SIBELIUS: El cisne de Tuonela, op. 22 nº 2
  • GRIEG: Conciero para piano y orquesta en La menor, op.16
  • SIBELIUS: Sinfonía nº 6 en Re menor, op. 104. Sinfonía nº 7 en Do mayor, op.105

​Javier Perianes (p.), Mahler Chamber Orchestra. Dir.: Klaus Mäkelä.

Viernes 25 de junio

22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)

Obras de Widmann, Bartok, Beethoven

Orq. Ciudad de Granada. Dir.: Klaus Mäkelä.

Miércoles 30 de junio

22.30h Desde el Palacio Carlos V (DIRECTO)22.30h Desde el Palacio Carlos V (DIRECTO)

Los elementos y las furias.

  • REBEL: Les Élements
  • HAENDEL: Música acuática: Suite I en Fa mayor, HWV 348.
  • GLUCK: Don Juan. Convitato di Pietra.

Le Concert des Nations. Dir.: Jordi Savall.

Domingo 4 de julio

22.30 h Desde el Palacio de Carlos V22.30 h Desde el Palacio de Carlos V

Orq. Nacional de España, David Afkham, María Toledo y Josep Colom.

Lunes 5 de julio

22.30 h Desde el Patio de los Arrayanes22.30 h Desde el Patio de los Arrayanes

Pablo Sáinz Villegas

Sábado 10 de julio

20 h Desde el Auditorio Manuel de Falla. 20 h Desde el Auditorio Manuel de Falla.

Elisabeth Leonskaja

Domingo 11 de julio

22.30 h Desde el Palacio de Carlos V22.30 h Desde el Palacio de Carlos V

Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä y Janine Jansen.

Lunes 12 de julio

22.30 Desde el Patio de los Arrayanes

Javier Perianes.

Martes 13 de julio

22.00 h Desde el Patio de los Mármoles (Hospital Real) 22.00 h Desde el Patio de los Mármoles (Hospital Real)

Cuarteto Quiroga y Javier Perianes.