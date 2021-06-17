El Festival de Granada 2021 en Radio Clásica
- El Festival de Granada tendrá lugar del 17 de junio al 18 de julio
- Consulta todos los conciertos que Radio Clásica ofrecerá en directo y en diferido
Jueves 17 de junio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)
Concierto inaugural: La magia de la noche.
- SCHOENBERG: Verklärte Nacht, op. 4 (Noche transfigurada)
- MENDELSSOHN: Ein Sommernachtstraum, op 61 (El sueño de una noche de verano)
Nuria Rial (sop.), Mª José Moreno (sop.), Coro de la Orquesta Ciudad de Granada. Dir.: Coro y Orquesta: Héctor Eliel Márquez, Orq. Ciudad de Granada. Dir.: Paul McCreesh.
Sábado 19 de junio
12:30 h Desde la Catedral de Granada (DIRECTO)12:30 h Desde la Catedral de Granada (DIRECTO)
La toma de Granada.
- FRAY HERNANDO DE TALAVERA: Oficio de la Toma de Granada. Oficio de Maitines (¿1943?). Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos.
Schola Antiqua. Dir.: Juan Carlos Asensio.
Martes 22 de junio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)
Aires nórdicos.
- SIBELIUS: El cisne de Tuonela, op. 22 nº 2
- GRIEG: Conciero para piano y orquesta en La menor, op.16
- SIBELIUS: Sinfonía nº 6 en Re menor, op. 104. Sinfonía nº 7 en Do mayor, op.105
Javier Perianes (p.), Mahler Chamber Orchestra. Dir.: Klaus Mäkelä.
Viernes 25 de junio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)22.30 h Desde el Palacio de Carlos V (DIRECTO)
Obras de Widmann, Bartok, Beethoven
Orq. Ciudad de Granada. Dir.: Klaus Mäkelä.
Miércoles 30 de junio
22.30h Desde el Palacio Carlos V (DIRECTO)22.30h Desde el Palacio Carlos V (DIRECTO)
Los elementos y las furias.
- REBEL: Les Élements
- HAENDEL: Música acuática: Suite I en Fa mayor, HWV 348.
- GLUCK: Don Juan. Convitato di Pietra.
Le Concert des Nations. Dir.: Jordi Savall.
Domingo 4 de julio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V22.30 h Desde el Palacio de Carlos V
Orq. Nacional de España, David Afkham, María Toledo y Josep Colom.
Lunes 5 de julio
22.30 h Desde el Patio de los Arrayanes22.30 h Desde el Patio de los Arrayanes
Pablo Sáinz Villegas
Sábado 10 de julio
20 h Desde el Auditorio Manuel de Falla. 20 h Desde el Auditorio Manuel de Falla.
Elisabeth Leonskaja
Domingo 11 de julio
22.30 h Desde el Palacio de Carlos V22.30 h Desde el Palacio de Carlos V
Orchestre de Paris, Klaus Mäkelä y Janine Jansen.
Lunes 12 de julio
22.30 Desde el Patio de los Arrayanes
Javier Perianes.
Martes 13 de julio
22.00 h Desde el Patio de los Mármoles (Hospital Real) 22.00 h Desde el Patio de los Mármoles (Hospital Real)
Cuarteto Quiroga y Javier Perianes.