Arranca la 70ª edición del Festival de Granada

Este año, el Festival de Granada celebrará su 70ª edición, la 18ª del Fex, el Festival de Extensión. Desde el 17 de junio, y hasta el 18 de julio, 111 espectáculos con solistas, formaciones y compañías de música, danza y circo nacionales e internaciones harán brillar, aún más, los rincones más bonitos de Granada, ciudad y provincia, con una programación muy ambiciosa bajo el epígrafe El sueño de una noche de verano.

El Festival rendirá homenaje, con motivo del 70 aniversario, a los tres grandes protagonistas de 1952: el bailarín Antonio Ruiz Soler (cuyo centenario se conmemora este año); el director Ataúlfo Argenta que actuó con la Orquesta Nacional de España en tres programas diferentes; y el mítico guitarrista Andrés Segovia, que ofreció dos históricos recitales.

Entre las novedades de la presente edición hay que resaltar la residencia de tres grandes músicos: George Crumb (Charleston, 1929) como compositor residente y sobre el que Federico García Lorca ha ejercido una poderosa influencia durante toda su carrera. El joven maestro finlandés Klaus Mäkelä (Helsinki, 1996), será el Director musical residente y se pondrá al frente de tres orquestas: la Mahler Chamber Orchestra, la Orquesta Ciudad de Granada y la Orquesta de París. Y el pianista onubense Javier Perianes (Nerva, 1978), que aparecerá en tres programas en solitario, música de cámara y con orquesta.

El pianista Javier Perianes

El Festival prestará una especial atención a la música de nuestro tiempo y presentará cuatro estrenos absolutos de José Luis Valdivia, Iluminada Pérez Frutos, Félix Ibarrondo y Tomás Marco. De las 29 obras que se ofrecerán en el ciclo de cámara, 13 fueron escritas en el siglo XX y 11 en nuestro siglo. Agrupadas en el ciclo Crumb-Lorca Project se ofrecerá el estreno conjunto de las 12 obras de George Crumb relacionadas con Lorca. Habrá también tres importantes recuperaciones históricas en el apartado de las músicas pretéritas: La Toma de Granada de Fray Hernando de Talavera y dos Cantadas de Navidad de Hernández Illana, estreno en tiempos modernos.

Este año en el festival debutarán los directores Klaus Makela y James Conlon, los pianistas Sir Andras Schiff y Seong-Jin Cho, los barítonos Florian Boesch y Christian Gerhaher, la soprano granadina María José Moreno y los flamencos Diego El Cigala, Argentina, La Macanita o Pansequito, entre otros.

Como cada año, Radio Clásica realizará un seguimiento del Festival de Granada y emitirá 20 conciertos, más de 10 en directo, en Fila cero y Los conciertos de Radio Clásica.