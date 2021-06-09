Luis García Berlanga: la película de su centenario

El 12 de junio de 2021 se cumplen cien años del nacimiento de Luis García Berlanga en Valencia, y Documentos RNE le rinde homenaje con la película de su centenario.

Con guion de Samuel Alarcón, el programa nos invita a asistir a una sala de cine para presenciar una película documental sonora, en la que su obra, y la personalidad que desprende, son las que ofrecen su retrato personal. En este recorrido por sus 16 largometrajes hemos contando con destacados especialistas para abordar las principales facetas del universo berlanguiano.

Con José Luis Castro de Paz, historiador del cine, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador de la coedición que Filmoteca Valenciana y Filmoteca Española dedican a Berlanga por su centenario Furia española (2021), recorremos su primera etapa en los 50. Sus orígenes sainetescos y el peso del teatro y de la literatura popular, quedan a la vista en títulos como Esa pareja feliz (1951), Bienvenido Mr. Marshall (1953), Calabuch (1956) o Los jueves milagro (1957). Aspectos destacados también por Darío Villanueva, ex director de la Real Academia Española, que se fija en su entronque con la tradición valleinclaniana.

Por su parte, Santos Zunzunegui, catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, analista cinematográfico y también coordinador del volumen Furia Española, repasa los años 60 tras su encuentro con el guionista Rafael Azcona. Este periodo va a alumbrar sus trabajos más redondos: Plácido (1961), La muerte y el leñador (1962) y El verdugo (1963). Analizamos su trabajo con los actores, su famoso plano-secuencia, y el humor negro como herramienta para destripar los aspectos más grotescos de la sociedad española.

Nekane Zubiaur, profesora-investigadora de la Universidad del País Vasco ha vaciado el Archivo General del Estado en busca de los informes que la censura fue emitiendo sobre la obra de Berlanga y nos aporta datos, hasta ahora no expuestos.

Juan Miguel Company, crítico cinematográfico y catedrático emérito de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, nos acompaña el último tramo de su obra, desde Tamaño Natural (1973) a París Tombuctú (1999), afilando la mirada sobre los fetiches y obsesiones de Berlanga.

Miguel Ángel Villena, periodista y autor de Berlanga, vida y cine de un cineasta irreverente, editado por Tusquets, muestra datos biográficos; y Gerardo Sánchez, director de Días de cine de TVE, nos desentraña la trilogía de Escopeta Nacional (1978-1983). Carmen Arocena, catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, aborda el papel de la mujer y la misoginia en el cine de Berlanga sobre sus análisis de Novio a la vista (1954) y Vivan los novios (1969).

En el plano personal, el actor José Sacristán nos cuenta cómo era trabajar con Berlanga recordando sus experiencias en La Vaquilla (1986) y Todos a la cárcel (1993). Y su hijo menor, Fernando G. Berlanga, nos aporta detalles biográficos desde la intimidad.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.