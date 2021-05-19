Dante Alighieri, 700 años del creador de La Divina Comedia

En 2021 se conmemora el 700 aniversario de la muerte del extraordinario poeta florentino del Renacimiento, Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, una de las cumbres de la literatura universal que compendia todo el saber medieval, cuya vigencia ha superado el paso de los siglos y llega hasta hoy.

El documental, de Miguel Molleda, rescata la azarosa vida del creador toscano, desde su nacimiento en Florencia en 1265, hasta su muerte en el exilio, en Rávena, a la edad de 56 años. Y lo hace de la mano de expertos españoles e italianos en su figura, que reflexionan sobre la trascendencia de su vida, de su incansable lucha contra el poder, y de su obra poética y literaria.

Dante Alighieri, toca todos los terrenos intelectuales y que su vitalidad es global, afirma en el documental Raffaele Pinto, profesor de Filología Italiana de la universidad de Barcelona y presidente de la Sociedad Catalana de Dantología. Pinto señala que, cualquier ámbito que trate, poesía, arte, política o economía, Dante lo aborda desde una perspectiva universal y lo pone en relación con todo lo demás. Por eso Dante es hoy tan actual, señala el profesor Pinto.

También interviene en el programa el profesor de la universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Dantología, Juan Varela-Portas de Orduña, impulsor de las actividades culturales con motivo del 700 aniversario de la muerte de Dante, como la creación del programa de actos y conferencias Madrid, Ciudad Dantesca. El profesor Varela destaca que Dante siempre tuvo un pie en la vida intelectual y otro pie en la vida política. A partir de 1295, Dante Alighieri se introduce en la lucha política en unos momentos de enorme agitación, que terminarán por condicionar su vida. Dante entra en la Signoría de Florencia, el órgano de gobierno de la ciudad, pero su posición contraria al papa Bonifacio VIII en la lucha entre güelfos y gibelinos, le conduce al exilio con 36 años. No volverá a su querida ciudad.

Además de estos expertos, intervendrá en el documental María Luisa Papalardo, presidenta del Instituto de Cultura Italiano, quien recordará todo el programa de actos, tanto en Italia como en España, en torno al 700 aniversario de la muerte de Dante, donde se le reivindica como poeta del amor frente a la imagen dantesca del infierno. Además, señala que fue España el primer país donde se tradujo a otra lengua distinta del italiano La Divina Comedia en el año 1427.

El documental también cuenta con la intervención del conocido profesor, conferenciante y medievalista italiano, Alessandro Barbero, con sus recreaciones históricas en los programas del canal público italiano, RAI-Historia, dedicados a Dante.

El espacio ofrece una dramatización sonora de La Divina Comedia, poema compuesto en tres actos; Infierno, Purgatorio y Paraíso, que Dante escribió en el exilio.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.