El enigma de Luis Vives, humanista y pedagogo
- Luis Vives, la búsqueda de la paz de un humanista judeoconverso
- Uno de los pensadores más leídos del siglo XVI, propuso un nuevo método del saber
Juan Luis Vives fue uno de los humanistas más notables del siglo XVI, el más leído después de Erasmo de Rotterdam. Sin embargo, sufrió el estigma de pertenecer a una familia de judeoconversos, que le persiguió en un tiempo de intolerancia y represión.
Luis Vives nació en la próspera ciudad de Valencia en 1492 o 1493. Su familia, que procedía de la notable comunidad de comerciantes judíos de la ciudad, se había convertido un siglo antes, pero muchos datos han quedado confusos por el duro clima antijudío.
A los 16 años su padre lo envía a estudiar a la universidad de París, donde conoce a los filósofos grecolatinos. Sin embargo, Vives no se sentía cómodo con el ambiente intelectual de París, dominado por una dialéctica escolástica confusa y alejada de la realidad.
En el año 1512 visita Brujas, ciudad en la que vivían muchos conversos de origen valenciano y donde se respiraba un aire cultural renovado. Allí se casará y desarrollará su vida hasta considerarla su segunda patria, pero en ella no había universidad por lo que se traslada a Lovaina donde conocerá a Erasmo.
A pesar de su riqueza intelectual, la vida de Vives estará continuamente sometida a la precariedad y la dependencia del poder. Además, la represión alcanza de lleno a su familia en Valencia. Su padre y otros familiares fueron detenidos por la Inquisición y terminarán en la hoguera.
Tras declinar la propuesta de la universidad de Alcalá de Henares para suceder a Antonio de Nebrija, Vives decide aceptar la invitación de su amigo, el pensador Tomás Moro, de ir a Inglaterra. Allí da clases en Oxford y mantiene cercanía con la corte, especialmente con la reina, Catalina de Aragón, que le nombra preceptor de su hija, María Tudor. Para ella escribe Introducción a la sabiduría, que tendría más de cien ediciones en el siglo XVI. Al rey, Enrique VIII, dedicará su traducción de la Ciudad de Dios de San Agustín. Pero sus relaciones se van a romper cuando Enrique VIII decida divorciarse de la reina.
De vuelta en Brujas va a dar un impulso importante a su obra. Preocupado por el problema de la pobreza escribe El socorro de los pobres; dedica al emperador Carlos De concordia et discordia, donde ve la necesidad de convocar un concilio que traiga la paz a los príncipes cristianos; En De disciplinis propone un nuevo planteamiento del saber; o De anima et vita, considerada un precedente de la psicología y la antropología moderna. Y ya en sus últimos años, Vives compondrá una de sus obras más famosas, los Ejercicios de Lengua Latina, más conocida como Los Diálogos, en los que acude a recuerdos de su infancia para aprender latín, con un vocabulario más adaptado a su tiempo.
Luis Vives murió en Brujas en 1640 y fue enterrado en la catedral católica de San Donaciano, ya desaparecida.
Documentos RNE, con guion de Modesta Cruz, reconstruye la dramática vida de Juan Luis Vives gracias a la ayuda de los historiadores, especialistas en el pensador valenciano, José Luis Villacañas, Ricardo García Cárcel y Enrique García Hernán.
Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.