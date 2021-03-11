Efecto Pasillo celebra sus diez años con la gira '10IEZ TOUR'

Este 2021 cumplen diez años y lo celebran con una gira que arrancaba el viernes pasado en Barcelona. Cuatro canarios muy simpáticos que derrochan buen rollo y energía en cada uno de sus temas. Ellos son Efecto Pasillo. Les recibimos en Tarde lo que tarde para que nos cuenten todos los detalles de la gira, repasar su trayectoria y animarnos con su buena música.

"Unos cuantos kilómetros llevamos ya encima. Sí es verdad que este año con motivo del aniversario y toda esta historia, al recuperar estas canciones nos damos cuenta de que estamos más cerca que lejos de esta etapa, de estos comienzos, de esta energía, de estas ganas. Además, hemos reeditado estas canciones con amigos, con compañeros de camino y con artistas. Y bueno, estamos muy fresquitos y con muchas ganas"

Unos cuantos años desde que escuchábamos por primera vez esto:

En 2010, Hombres G los eligió para ser los teloneros de su gira y dos años después, en el año 2012, ya comenzaron a llegar algunos de sus grandes éxitos. Y es que todos hemos bailado alguna vez al ritmo de sus míticos "Pan y mantequilla" o "No importa que llueva". "Después de "Pan y mantequilla" empieza a sonar en todas las emisoras, empiezan las contrataciones, empezamos de repente a girar pero sin parar, promoción a tope, los números en YouTube se disparan. Después sacamos "No importa que llueva", se reconfirma y fue de repente una locura. Fue un boom que aprovechamos a tope porque nos subimos a la ola y seguimos en ella", aseguran entre risas.

Pero el paso del tiempo no ha sido ningún problema para los chicos. Siguen manteniendo ese tono de buen rollo y energía positiva que desde el primer momento definió la naturaleza de Efecto Pasillo. "Nos lo pasamos muy bien nosotros. Nos divertimos entre nosotros, todo es una fiesta y al final se termina transmitiendo en las canciones".

Ni la pandemia ha conseguido robarles la esencia: "Al principio lo llevábamos con un poco de curiosidad por saber cómo era esto y nos venía bien parar un poco, estar en casa, con nuestra familia. Pero de repente se empezó a alargar la cosa y ya vimos que esto era más serio de lo que pensábamos y entonces bueno, luego mal. Tuvimos que cancelar giras, conciertos, pero hicimos mucha música. Hicimos muchos temas siempre cada uno en su casa grabando y tal y aprovechamos para componer. Pero lo que son los conciertos, que es lo que nos da la vida, lo tuvimos que cancelar y lo hemos recuperado este año por suerte", nos cuentan.

"Libre" es el tema con el que nos sorprendía el grupo el pasado mes de noviembre. Una colaboración con El Vega Life que reúne todos los elementos con los que nos conquistó el grupo hace ya una década. ¿Te apetece escucharlo? Suena a playa, alegría y positivismo.

Un viaje de diez años que ha dado para mucho, en el que se han encontrado con amigos como David Otero o Sinsinati. Y durante el que han compuesto canciones muy importantes, que han dado muchas alegrías al grupo, pero también otras que han sido desconocidas para el público y que no han sido singles. "Las hemos recuperado en forma de reedición con esos amigos como David Otero, Diego Cantero de Funambulista, Georgina, Dani Fernández, etc. Amigos a los que intentaremos traer. Casi todos están confirmados, el 24 de abril al Nuevo Teatro Alcalá", aseguran.

Así Efecto Pasillo pretende recuperar un poco de su historia y de su trayectoria: "Hemos hecho nueve canciones, falta la última, que justo hemos estado grabando el videoclip este fin de semana pasado. Y va a ser "Pan y mantequilla", que es nuestra canción, y con una colaboración muy especial", que no nos han podido revelar pero nos han dado alguna que otra pista.

Por el momento, habrá que esperar para poder escuchar esta nueva versión, pero nosotros mientras nos quedamos con la tradicional. Con la de toda la vida.

'10IEZ TOUR' la gira con la que Efecto Pasillo celebra sus 10 años de éxitos y con la que nos da la oportunidad de seguir contagiándonos del buen rollo de su música.