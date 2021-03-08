Música en Segura 2021

Del 29 de junio al 4 de julio se celebrará en Segura de la Sierra y Orcera el festival Música en Segura. Un festival de música clásica ubicado en la sierra jienense que da nombre al mismo. Tras una edición marcada por lo digital, debido a la repentina pandemia que hizo replantearse las formas de distribuir y consumir la música, este año vuelve con una formula de conciertos basada en un modelo de festival "que le guste mucho al público, pero muy poco al virus", como asegura su director y fundador, Daniel Broncano. Una serie de emplazamientos al aire libre en las localidades de la Sierra de Segura, anteriormente mencionadas, harán posible que los conciertos se lleven a cabo con todas las garantías sanitarias.

El festival traerá conciertos únicos, desde espectáculos flamencos, como el dedicado a Antio el Bailarín en su 100º aniversario, por el Balet Flamenco de Andalucía, a un concierto de piano en el que dicho instrumento flotará sobre el agua de la piscina de Amurjo en el espectáculo El piano del lago, de la compañía francesa La Volière. El repertorio también abarcará géneros como la electrónica y arte sonoro, como la obra Mirar lejos de Edu Comelles o la música antigua de Raquel Andueza y La Galanía. Escucharemos desde el jazz de Andrea Motis a la narración musicalizada de Elvira Lindo y Antonio Galera.

En La dársena, Mikaela Vergara ha hecho este reportaje documentando este esperado evento que se podrá disfrutar por el mayor número de gente posible gracias a la nueva organización. Un espectáculo extraordinario en unas ubicaciones extraordinarias, que tendrá una réplica en otoño de este mismo año. Descúbrelo aquí.

La dársena se emite los martes y jueves a partir de las 20h (CET), con Jesús Trujillo y Mikaela Vergara, en Radio Clásica.