González Candelas, catedrático de Genética: "El virus no se debilita con el paso del tiempo ni cabe esperar que lo haga"

El catedrático de Genética de la Universidad de Valencia, Fernando González Candelas, ha asegurado en Las mañanas de RNE que no hay evidencias de que el virus esté perdiendo fuerza. "El virus no se debilita con el paso del tiempo ni tenemos evidencias de que vaya a sufrir una debilitación próxima. A veces los virus pierden fuerza, pero no es una regla de cumplimiento universal", ha subrayado.

No obstante, González Candelas, ha aclarado que, aunque el virus mantenga su vigor, la COVID-19 puede ir afectando menos a la población "gracias al mejor reconocimiento de la enfermedad, al avance en los tratamientos y a la mayor identificación temprana".

El frío, un gran aliado del virus El investigador del FISABIO, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, ha insistido en que el frío favorece la capacidad de transmisión del virus porque ayuda a que permanezca durante m��s tiempo en algunas superficies. "No tiene que ver con el comportamiento del virus, sino con el comportamiento humano. El frío nos lleva a estar en recintos cerrados con temperaturas controladas y en interiores poco ventilados donde la posibilidad de que se produzcan transmisiones es mayor".