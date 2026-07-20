"Tip y Coll. Los maestros del humor de lo absurdo", en 'Documentos RNE'

  • Se cumplen cien años del nacimiento de Luis Sánchez Polack, la mitad de Tip y Coll
  • Revive algunas de las actuaciones más memorables del dúo más popular durante décadas
El dúo humorístico Tip y Coll, durante una actuación en 1974.

El dúo humorístico Tip y Coll, durante una actuación en 1974.EFE

DOCUMENTOS RNE

Esta semana se cumplen cien años del nacimiento de Luis Sánchez Polack, la mitad de la pareja humorística Tip y Coll, el dúo más popular durante décadas y cuyo humor absurdo e inteligente se convirtió en referente para las siguientes generaciones de cómicos.

En Documentos RNE, con guión de Mamen del Cerro, descubrimos quiénes eran Luis Sánchez Polack y José Luis Coll como seres humanos. Lo hacemos gracias a sus propios recuerdos recuperados del archivo documental de RTVE: cómo fueron sus vidas antes y después de formar el genial dúo en 1967, su primer encuentro gracias a la radio, los comienzos difíciles y la llegada de la fama junto a sus actuaciones en TVE. Este recorrido lo hacemos, también, de la mano de Teresa Sánchez, la hermana de Tip, y de Clotilde Rodríguez y Mario Coll, la esposa y el hijo mayor de José Luis.

Documentos RNEDocumentos RNE - Tip y Coll. Los maestros del humor de lo absurdo - 06/05/17

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Además podemos disfrutar de su genial humor reviviendo las actuaciones más memorables, magnífico ejemplo del personal estilo de la pareja.

Un ejemplo para otras parejas de humor

Tip y Coll representan para el humor español lo que los hermanos Marx a escala internacional. Sus intervenciones y sketches han sido un ejemplo para otras parejas de humor como Martes y 13 o Faemino y Cansado.

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Su forma de construir los diálogos, la improvisación recurrente, los juegos de palabras o su rapidez verbal. De todo ello hablan Josema Yuste y Javier Cansado, quienes analizan su humor –la personalidad de ambos y su complementariedad– y valoran su repercusión en las siguientes generaciones de humoristas.

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Pero, sobre todo, el programa nos deja una sonrisa, un sabor dulce después de recordar algunas de sus intervenciones más famosas. Parafraseando a la genial pareja, en Documentos RNE "hablaremos del Gobierno".

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.