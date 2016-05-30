Antonio Pérez Henares: "'Juego de tronos' es una memez comparado con la España de 'El rey pequeño'"

Antonio Pérez Henares nos lleva a las tierras de Castilla de los siglos XII y XIII en su nuevo libro.

El rey pequeño nos cuenta la historia de Alfonso VIII durante su minoría de edad y las vicisitudes por las que pasó siendo tan pequeño.

La obra nos cuenta cómo dos familias lucharon por tutelar al monarca, pero también momentos históricos como la construcción de la catedral de Sigüenza o las principales batallas contra los musulmanes en un período clave de la Reconquista.

El escritor ha dicho en España vuelta y vuelta que lo de Juego de tronos es una memez comparado con la España de aquella época, porque los cinco reyes cristianos eran primos y discutían mucho por las lindes de las tierras.

Pérez Henares ha afirmado que ha nacido un poco en esta novela, porque es de esa tierra en la que si en el cerro no hay un castillo, le falta algo.