Éxito nacional en el Low 2015

Con el Low 2015 finiquitado se puede decir sin equivocarnos: su séptima edición ha sido la del triunfo de las bandas de aquí. Izal lo hicieron sin ninguna duda en la primera jornada dando pequeñas pinceladas de Copacabana, el que es su inminente nuevo trabajo; L.A. y Dorian nos encandilaron con revisiones de su carrera en la noche del sábado; y este domingo, Supersubmarina y Delafé y Las Flores Azules han reinado en un recinto a rebosar.

Jose Chino decía al comienzo de su concierto en el Low que no se creían que toda la gente que tenían en frente estuviera de verdad para verlos a ellos. Será porque se acordaban de cuando abrieron una jornada de Low con mucho menos público. Pero eso fue hace cuatro años y Supersubmarina han crecido mucho hasta llegar a llenar la explanada del escenario principal cuando no había otro concierto sonando en el recinto. Exclusividad en un festival es hablar de palabras mayores y ellos han cumplido con un repaso a sus tres discos publicados hasta la fecha. Si nos estáis leyendo Supersubmarina: no, todos los que os estaban viendo no estaban acompañando a sus novias.

Festivales Low 2015 - Supersubmarina rne audio

Otros grandes Igual de incrédulo que Chino, Óscar D'Aniello le preguntaba a Helena Miquel si se había puesto las lentillas para poder ver a toda la gente que bailaba con ellos en el Low. Delafé y Las Flores Azules lo han conseguido con una hora de viaje entre sus discos con y sin Facto. Aplicado a un concierto, ese 'dale gas' que cantan es tocar 'El Indio', 'La Primavera' y 'Mar el poder del Mar' del tirón. Sí, estamos bailando, todo el rato. Festivales Low 20115 - Delafé y Las Flores Azules rne audio Y antes hemos bailado con premeditación, nocturnidad y alevosía con La Bien Querida. A ella era la primera vez que la veíamos en Benidorm y ese último trabajo (x3) de David y Ana es uno de los discos más potentes de 2015. Una catarata de hits brumosos entre los que han aparecido como pequeñas luces las mejores pistas de su producción anterior. Parafraseándoles, para 'morir de amor'.