Éxito nacional en el Low 2015
- Low 2015 cierra su séptima edición con 70.000 asistentes en sus tres días.
- Supersubmarina reinan con el recinto a rebosar
Las propuestas nacionales ganan terreno a los cabezas de cartel internacionales
Con el Low 2015 finiquitado se puede decir sin equivocarnos: su séptima edición ha sido la del triunfo de las bandas de aquí. Izal lo hicieron sin ninguna duda en la primera jornada dando pequeñas pinceladas de Copacabana, el que es su inminente nuevo trabajo; L.A. y Dorian nos encandilaron con revisiones de su carrera en la noche del sábado; y este domingo, Supersubmarina y Delafé y Las Flores Azules han reinado en un recinto a rebosar.
Jose Chino decía al comienzo de su concierto en el Low que no se creían que toda la gente que tenían en frente estuviera de verdad para verlos a ellos. Será porque se acordaban de cuando abrieron una jornada de Low con mucho menos público. Pero eso fue hace cuatro años y Supersubmarina han crecido mucho hasta llegar a llenar la explanada del escenario principal cuando no había otro concierto sonando en el recinto. Exclusividad en un festival es hablar de palabras mayores y ellos han cumplido con un repaso a sus tres discos publicados hasta la fecha. Si nos estáis leyendo Supersubmarina: no, todos los que os estaban viendo no estaban acompañando a sus novias.
Otros grandes
Igual de incrédulo que Chino, Óscar D'Aniello le preguntaba a Helena Miquel si se había puesto las lentillas para poder ver a toda la gente que bailaba con ellos en el Low. Delafé y Las Flores Azules lo han conseguido con una hora de viaje entre sus discos con y sin Facto. Aplicado a un concierto, ese 'dale gas' que cantan es tocar 'El Indio', 'La Primavera' y 'Mar el poder del Mar' del tirón. Sí, estamos bailando, todo el rato.
Y antes hemos bailado con premeditación, nocturnidad y alevosía con La Bien Querida. A ella era la primera vez que la veíamos en Benidorm y ese último trabajo (x3) de David y Ana es uno de los discos más potentes de 2015. Una catarata de hits brumosos entre los que han aparecido como pequeñas luces las mejores pistas de su producción anterior. Parafraseándoles, para 'morir de amor'.
#LowRadio3
Desde el viernes Radio 3 te ha llevado a casa los conciertos de Kasabian, Izal, Los Enemigos, The Growlers, Corizonas, Grupo de Expertos Solynieve, PEace, The Drums, L.A., Dorian, Supersubmarina, La Bien Querida, Yelle, y Delafé y Las Flores Azules. 15 directos a lo largo de trece horas de emisión especial dedicada al Low 2015. Además hemos comentado contigo en Twitter todo lo que ocurría sobre los escenarios con la etiqueta #LowRadio3.
Nos unimos a las palabras que en directo han dedicado Mikel de Izal, Marc de Dorian, y Jose Chino de Supersubmarina para daros las gracias por estar siempre al otro lado.