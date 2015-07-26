Dorian desatan la fiesta Low

Le está pasando a esta séptima edición del Low Festival que los cabezas de cartel llenan, sí, y cumplen, también. Pero los que emocionan, los que se están quedando con los gritos del púbico, son los que ocupan perfiles más secundarios. Los que se quedan con un tamaño de letra menor. Te lo contábamos ayer con la mano que le ganaron Izal a Kasabian y nos repetimos hoy.

Empezando con Dorian con los que nos iríamos a cualquier otra parte, nos adentraríamos en tormentas de arena, y nos habríamos quedado hasta ver amanecer. Esta fiesta de décimo cumpleaños ha sido especial, hemos sentido el temblor de un show único. Un concierto en el que le devolvían el favor a la organización del Low por haber confiado en ellos cuando las cosas no iban como lo hacen ahora.

Festivales Low 2015 - Dorian rne audio

La recompensa en cambio ha sido un regalo para todos: un set de más de una hora con los temas de '10 años y un día', el disco en el que repasan su primera década sobre los escenarios. Se han apoyado en el directo con los arreglos de cuerda que incorporan en ese disco especial.

L.A., apuesta segura Con la gira de 'From the city to the ocean side', L.A. se está convirtiendo en un valor seguro. Como fue Benicàssim hace una semana, esta noche Benidorm ha sido por una hora Costa Oeste, y eso que estas tierras tienen más de Florida que de Calfiornia. Pero Luis A. Segura lo ha conseguido repasando lo mejor de todos sus trabajos pero aportándoles la pátina made in USA que predomina en esta última entrega. Por cierto que de nuevo ha contado con Lourdes Hernández entre sus filas, ¿la quinta L.A. definitiva?. Festivales Low 2015 - L.A. rne audio Aunque por supuesto The Drums encabezaban el cartel por algo. Porque 'Encyclopedia' es un disco valiente con un giro oscuro a su estilo soleado, por la calidad que han demostrado en el escenario, porque da igual el disco que toquen que tienen temas para bailar y corear, y porque 'Money' y 'Lets go surfing' son dos temazos. Si eres capaz de resistirte a gritar 'Oh mamma', enhorabuena, eres más fuerte que nosotros.

La paz de los expertos Cuando comenzaba la noche en el escenario principal hemos podido ver a un triunfante Jota después de la hazaña del FIB, ahora militando en Grupo de Expertos Solynieve. Uno de esos ejemplos prácticos de que el conjunto es más fuerte que cada una de sus partes por separado. Ejemplo práctico también de que Granada es de lo mejor que le ha pasado a la música española. Llegaban para presentar 'Lucro Cesante' y repasar 'Colinas Bermejas' el otro EP que nos han regalado en menos de un año, pero entre tanto nos hemos ido de viaje por todos sus publicaciones. Festivales Low 2015 - Grupo de Expertos Solynieve rne audio La paz ha llegado en ese mismo escenario a continuación con los británicos Peace con los que nos hemos rendido ante su contagioso y luminoso pop con tintes ahora de Oasis, ahora de The Drums (en función de lo iluminado de sus melodías).