Renovados Izal en aire y hueso

Los cabezas de cartel de un festival solo se deciden después de los conciertos. El tamaño de letra solo es un cebo de venta y una indicación para despistados. Por eso en esta primera noche, Izal le han ganado la cabecera a Kasabian.

Teníamos muchas ganas de verlos en el escenario, a pesar de haber tenido cientos (en serio, cientos) de oportunidades. Esta era especial porque ya hay conitnuación para 'Agujeros de gusano'. 'Copacabana' llegará el 18 de septiembre y el concierto del Low es el único en los festivales de verano, el más próximo al estreno del single, y junto al DCODE, los únicos antes del lanzamiento.

Festivales Low 2015 - Izal rne audio

De lo que vendrá hemos catado dos: 'Copacabana' para empezar, para que nadie la estuviera esperando; y 'En aire y hueso', que ya la conocíamos del directo y que tiene todos los visos de ser segundo adelanto de ese tercer disco.

Hasta completar un set de más de 70 minutos, Izal han ido y venido entre todos sus dos trabajos actuales. 'Hambre', 'Pánico práctico', 'Palos de ciego', 'Agujeros de gusano', 'Qué bien' y 'La mujer de verde', el final habitual de sus conciertos.

I'm gonna keep you up all night De Kasabian sí que no teníamos canciones nuevas que esperar. Eso ocurrió el año pasado en el FIB. Este año nos ha tocado ver un lado diferente de 48:13, su último trabajo hasta la fecha que publicaron en 2014. Cortes menos habituales de este quinto trabajo con una adaptación muy acelerada para el directo. En el fondo da igual cómo enfoquen su último trabajo porque guardan joyas de sus anteriores discos que saben repatir en su setilist para hacerlo infeccioso. Otros que llevan un tiempo explotando una fórmula infalible e inagotable son Corizonas. El festival les debía medio concierto y les ha recompensado con uno completo. El propio Javi Vielba se ha encargado de recordar esa noche en la que Massive Attack les apagaron el escenario para ser el único sonido en el recinto. La recompensa: sin novedades, pero Corizonas se han desquitado. Antes hemos visto a The Growlers que han metido 20 temas en apenas una hora de concierto. Un recorrido por su propia historia desde sus inicios en 2006. Un despligue en el que hemos entendido qué es el goth beach: esa mezcla de surf y post-punk que es como sentarte en la playa en plena noche. Festivales Low 2015 - The Growlers rne audio