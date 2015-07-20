Lo que hace grande a Vetusta Morla

Ya era hora. Ya tardaba una banda de la altura de Vetusta Morla en pisar el escenario principal del FIB. Vetusta Morla hace tiempo que demostraron lo que es crecer en directo, transformar el disco para la potencia y la urgencia de un concierto, darse con pasión al público y recibir a cambio su entrega total. No hemos descubierto nada de eso en el FIB, pero la experiencia nos ha servido para ratificarnos.

Antes de las nueve y media de la noche ponían Vetusta Morla sobre el escenario "La deriva", el corte que da nombre a su tercer y último trabajo. Junto a "Lo que te hace grande" y "Golpe Maestro", ha sido su carta de presentación antes de saludar al público, fundamentalmente nacional.

Aunque de sus tres trabajos, esta noche ha tenido especial protagonismo 'Un día en el mundo', su primer disco de 2008. Han sonado cortes que ya son básicos en los directos de los madrileños: "Salvese quien pueda", "Copenhage", "Valiente", y "Saharabbey Road", pero esta vez han sonado con una fuerza inusual. Y al terminar, Vetusta Morla daban el pase quienes les sucedían en el escenario principal: recomendación especial de Pucho para que el público se quedara a ver a Portishead.

Pasado, Portishead, futuro No todos los que estaban viendo a Vetusta Morla han hecho caso a Pucho porque hay que reconocer que su show se ha visto más reducido en público de lo que esperábamos. Ellos hace tiempo (desde 2008) que no publican nada nuevo, así que no se ajustan a esa idea de disco nuevo = festivales. Portishead estaban para satisfacer a los fibbers clásicos. Y lo han hecho con un pie en el pasado pero sonando más actuales y vanguardistas que muchas de las bandas que han sonado hoy.

La extraña pareja: FFS Los conciertos de FFS son un 3 en 1: concierto de presentación de FFS, el debut que deja constancia del combo mortal; concierto de greatest hits de Franz Ferdinand; concierto de greatest hits de Sparks. Los tres perfectamente bien engranados en un concierto pulcro y correcto.