"Y Mendieta tocó la guitarra de forma increíble"

​Al parecer el público en el FIB está 50/50. Mitad británicos, mitad españoles. La mitad de los británicos estaba viendo a Mark Ronson mientras la mitad patria entraba en éxtasis con el mejor concierto que Los Planetas nos han dedicado en años.

Piensa en todas las canciones que te gustaría escuchar de Los Planetas en directo. Esas han sonado: "Ya no me asomo a la reja", "Nunca me entero de nada", "Santos que yo te pinté", 'El duendecillo verde", "Segundo premio", "Un buen día" que como rezaban en Twitter...

No era la tele, ha sido la radio. Y no era un partido sino un conciertazo en el que "Mendieta tocó la guitarra de forma increible". Esa ha sido la gran sorpresa de Los Planetas, la que anunciaban horas antes del concierto durante las pruebas de sonido. Mendieta tocando la guitarra en su canción. Se ha cerrado el círculo.

Todavía nos quedaba un final apoteósico con "Pesadilla en el parque de atracciones" y "De viaje" del tirón para que terminaramos de morirnos del gusto.

Nos derretimos con Blur Hola Blur. Adiós división de gustos. Mitad de británicos, mitad de españoles, unanimidad para alabar la vuelta de Blur con The Magic Whip. Puedes ser que hayan vuelto para rebuscar en los cajones canciones (descartes) de un viaje revestido de aventura y momento de inspiración. Pero en el directo siguen siendo infalibles, fácil si juegas a mezclar una de aquí y otra de allá. Volviendo a los porcentajes: un 20% de The Magic Whip y un 80% de greatest hits. La formula del éxito de un directo de diez. ¿Jugamos a quién ha triunfado más? ¿Noel Gallagher o Blur?

​Hooliganismo y nombres a seguir Beach Beach han abierto la tarde cuando se avecinaba tormenta (que sí ha descargado) aunque ellos han mantenido el sol del Mediterráneo bien brillante con los temas en directo de 'The Sea'. A la misma hora, Papaya abría el escenario Radio 3 ​con su propuesta de boleros, electrónica y new wave. Todo junto y algo más y Yanara Espinoza ya se encarga de que todo encaje. Ese mismo escenario ha recibido a Hinds. ¿Habéis leído alguna cosa sobre ellas en Glastonbury? ¿Sobre ellas al rededor del mundo? Así ha sido. El directo está dominado. Esta jornada de sábado también ha sido la del estreno de Opatov de su premio de Proyecto Demo, el concurso de maquetas de Radio 3 junto al FIB del que son flamantes ganadores. ​​Tristemente, como ha pasado con Los Planetas y a excepción de Hinds, pocos británicos se ha dejado ver en cualquiera de estos directos. Para ellos el incio de la fiesta ha sido el concierto hooligan de Kaiser Chiefs. Sus canciones están hechas para el directo, para bailar, saltar, gritar (el propio Ricky Wilson lo ha hecho en algunos momentos en lugar de cantar) e incluso meterse en algún pogo