Florence Welch, la reina blanca del FIB

En su primera jornada, Benicàssim ha sido Los Ángeles, una selva y la tierra de una reina blanca.

La emperatriz de este FIB se llama Florence Welch (The Queen of Peace) y se ha desquitado de su ausencia forzada en el FIB de 2012. Un show de casi 90 minutos con lo mejor (todo) de sus dos trabajos, respaldada por una banda de (super) estrella: cinco coristas, sección de vientos, batería, guitarras, bajo y hasta arpa.

Vestida de blanco como de costumbre, ha desplegado en el escenario principal la magia de sus melodías y la intensidad de sus letras. "Ship to wreck", "Rabbit Heart (Raise it Up)", "How Big, How Blue, How Beautiful", "Cosmic Love", "Dog Days are over" han sonado sí, pero hay dos temas que han brillado. "What kind of man" y "You've got the Love" dedicadas a dos fans con maneras de estrella del pop.

Una selva vascolondinense Antes, las tierras que ha reinado Florence Welch han sido una selva vascolondinense (si es que eso existe) habitada por Crystal Fighters. Lo suyo no ha sido un concierto, ha sido una fiesta colectiva, una rave organizada (si es que eso existe). Han sido el baile que necesitaba el recinto para sentir que esto ha empezado. Pero Benicàssim se había erigido previamente capital de la Costa Oeste durante 40 minutos cuando empezaba a caer el sol. Lo ha conseguido Luis A. Segura, L.A., y su himno han sido las canciones de 'From the city to the ocean side'. Esta vez presentadas en formato eléctrico y con un miembro especial en su banda: Lourdes Hernández, Russian Red, a la guitarra y casi pasando desapercibida.

Un estreno nacional Este FIB 2015 lo inauguraban sobre el escenario principal Trajano!. Es cierto que las siete de la tarde es una hora complicada por el calor de Benicàssim pero, independientemente de la cantidad de público, que una banda nacional ponga la primera nota en el recinto dice mucho del cuidado por las bandas de aquí que profesa la organización. En esta primera jornada también hemos testado los guitarrazos con reminiscencias Sonic Youth de los australianos DMA's, la particular mezcla de electrónica y pop de Clean Bandit, o el folk psicodelico y envolvente de los barceloneses Ocellot.