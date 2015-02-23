Fiesta de Radio 3 en Murcia
- Celebramos la música murciana en un auditorio abarrotado
- Con Neuman, Second, Varry Brava, Alondra Bentley, Perro, Parade...
- Más de tres horas de directos y entrevistas
Es un tópico, pero es verdad. Murcia es la huerta del pop español. Está abasteciendo de alimento fresco el panorama musical español. Por ello, Radio 3 se ha acercado para compartir la recolecta en una nueva Fiesta Radio 3.
Después de emociones vividas en Sevilla, Zaragoza, Canarias, Palma de Mallorca, Valencia, Granada... hemos llegamos a #Radio3Murcia.
El pasado sábado frente a un Auditorio Víctor Villegas de Murcia abarrotado demostramos la potencia de la música murciana. Desde las 12.00 del mediodía y hasta más allá de las 15.00 de la tarde pasaron por allí una muestra del presente de Murcia. Y quedó claro que es mucho, y muy bueno.
Aquí tienes la alineación titular: Neuman, Perro, Second, Varry Brava, Nunatak, Los Últimos Bañistas, Crudo Pimento, Parade, Alondra Bentley, Bosco, Murciano Total, Roi Nu, Viva Suecia, David Hooper y Myuko.
#Radio3Murcia en las redes
Era mejor haberlo vivido en directo pero así (más o menos) fue el arranque de la fiesta con Varry Brava.
Casi 2.000 llenaron el Auditorio Víctor Villegas pero mucha gente (también de Radio 3) nos acordamos de los que no pudieron entrar.
La gente de Radio 3 levantando pasiones allá por donde pasa.
Varry Brava, agradecidos y emocionados.
Reacciones al tema a capella que se marcó el soulman estadounidense más murciano que existe: David Hooper.