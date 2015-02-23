Es un tópico, pero es verdad. Murcia es la huerta del pop español. Está abasteciendo de alimento fresco el panorama musical español. Por ello, Radio 3 se ha acercado para compartir la recolecta en una nueva Fiesta Radio 3.

Después de emociones vividas en Sevilla, Zaragoza, Canarias, Palma de Mallorca, Valencia, Granada... hemos llegamos a #Radio3Murcia.

Especiales Radio 3 Fiesta de Radio 3 en Murcia - 21/02/15 rne audio

El pasado sábado frente a un Auditorio Víctor Villegas de Murcia abarrotado demostramos la potencia de la música murciana. Desde las 12.00 del mediodía y hasta más allá de las 15.00 de la tarde pasaron por allí una muestra del presente de Murcia. Y quedó claro que es mucho, y muy bueno.

Aquí tienes la alineación titular: Neuman, Perro, Second, Varry Brava, Nunatak, Los Últimos Bañistas, Crudo Pimento, Parade, Alondra Bentley, Bosco, Murciano Total, Roi Nu, Viva Suecia, David Hooper y Myuko.