Lo mejor de 2014 en Radio 3

En Radio 3 y Radio 3 Extra creemos en la diversidad y la pasión de la cultura y la música, en la creatividad. Eso que hace diferente a Radio 3. Ha sido un año apasionante apoyando a la cultura, haciendo una radio innovadora y creando formatos nuevos. Huyendo de las formulas y compartiendo pasión con lo mejor de Radio 3: sus oyentes.

En este 2014 estrenamos el nuevo estudio de Radio 3. Creado por el artista SUSO33. Y hemos realizado fiestas de Radio 3 en Las Palmas, Albacete, Vigo, Valencia, Palma de Mallorca, Granada y Gijón.

Además de la fiesta de Radio 3 Extra o la de la Radio Encendida.

Este año hemos puesto en marcha nuestro canal Radio 3 HQ en la TDT con la programación en alta fidelidad. Y también lanzamos la nueva aplicación solo de Radio 3.

Doce meses con muchos programas especiales, como los de Paco de Lucía, Kurt Cobain, Vetusta Morla, Día de la Música, Supersubmarina o los Enemigos.

Y ediciones especiales en directo en eventos culturales, desde los grandes festivales de cine a los encuentros alternativos.

Radio 3 ha emitido conciertos, como los de Izal, el Tributo a Morente, Pixies, Black Keys, …y te hemos llevado el sonido de los festivales. Del SOS al DCode pasando por Sonar de Barcelona, FIB de Benicàssim, Cruïlla de Barcelona, Low de Benidorm, Sonorama, Pirineos Sur, La Mar de Músicas, Monkey Week, Womad, Contempopranea, VIDA, PortAmérica Vigo, L.E.V o el South Pop, entre otros muchos.

Porque creemos que eres lo que escuchas. Gracias por ser de Radio 3. Por este intenso 2014.