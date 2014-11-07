Ahora Radio3 en el Botón Rojo de la TDT
- Navegación interactiva y de alta calidad
- Descubre Radio3 HQ en la TDT
- Todos los programas de Radio 3 y Radio 3 Extra
Ahora todo Radio 3 a través de tu televisión con el servicio del Botón Rojo en las televisiones conectadas a Internet. Los canales de RNE en la TDT son ya interactivos gracias al nuevo servicio de Botón Rojo para las emisiones de radio en las televisiones conectadas a internet. Se podrá acceder a todos los programas con una calidad excepcional.
Los programas de Radio3 y Radio 3 Extra serán accesibles directamente desde un televisor conectado a Internet al sintonizar en el televisor Radio3 HQ en la TDT.
Gracias al estándar europeo HbbTV que permite la tecnología TDT Híbrida que integra la televisión e internet en una sola experiencia de usuario. El espectador que hasta ahora sintonizaba Radio 3 HQ podía escuchar la emisión en directo en Alta Calidad con información de los programas en pantalla, en el EPG.
Navegación interactiva
A través del Botón Rojo de Radio Nacional tambien se puede acceder a todos los programas. El espectador que en su casa tenga un televisor conectado a internet con la funcionalidad TDT Híbrida (HbbTV) al sintonizar cualquiera de las emisoras de ámbito nacional verá como su televisor se "ilumina" y además de escuchar la radio en directo, comienza a ver información sobre los contenidos de la emisora y acceso al resto de programas de Radio 3 y Radio 3 Extra.
Los programas están organizados por temáticas y también puede hacerse una búsqueda alfabética, con una navegación completamente adaptada al entorno de la televisión conectada.
Sonido multicanal
Sonido multicanal, una experiencia pionera En el Botón Rojo de RNE, además de los programas completos de las diferentes cadenas, hay un apartado específico dedicado a contenidos con sonido multicanal 5.1, con una codificación especial para que puedan reproducirse desde los televisores conectados a Internet audios en formato Dolby Digital Plus.
Se trata de la primera experiencia en Europa que aprovecha la disponibilidad de decodificadores Dolby en los televisores y que busca llevar la mejor experiencia sonora, con un contenido bajo demanda para disfrutarlo cuantas veces se quiera.