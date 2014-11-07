Ahora Radio3 en el Botón Rojo de la TDT

Ahora todo Radio 3 a través de tu televisión con el servicio del Botón Rojo en las televisiones conectadas a Internet. Los canales de RNE en la TDT son ya interactivos gracias al nuevo servicio de Botón Rojo para las emisiones de radio en las televisiones conectadas a internet. Se podrá acceder a todos los programas con una calidad excepcional.

Los programas de Radio3 y Radio 3 Extra serán accesibles directamente desde un televisor conectado a Internet al sintonizar en el televisor Radio3 HQ en la TDT.

Gracias al estándar europeo HbbTV que permite la tecnología TDT Híbrida que integra la televisión e internet en una sola experiencia de usuario. El espectador que hasta ahora sintonizaba Radio 3 HQ podía escuchar la emisión en directo en Alta Calidad con información de los programas en pantalla, en el EPG.

Navegación interactiva A través del Botón Rojo de Radio Nacional tambien se puede acceder a todos los programas. El espectador que en su casa tenga un televisor conectado a internet con la funcionalidad TDT Híbrida (HbbTV) al sintonizar cualquiera de las emisoras de ámbito nacional verá como su televisor se "ilumina" y además de escuchar la radio en directo, comienza a ver información sobre los contenidos de la emisora y acceso al resto de programas de Radio 3 y Radio 3 Extra. Los programas están organizados por temáticas y también puede hacerse una búsqueda alfabética, con una navegación completamente adaptada al entorno de la televisión conectada.