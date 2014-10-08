Radio 3 inaugura un nuevo estudio, creado por el artista SUSO33, con una fiesta en directo
- Con música de Amaral, Izal, Kiko Veneno, Ángel Stanich, Rulo y Marlango
- 'Time line' es una obra conceptual de SUSO33 para Radio 3
Radio 3 inaugura un nuevo estudio para sus emisiones: 'Time line', un entorno de trabajo y creación excepcional ideado por el artista urbano SUSO33. Ya puedes escuchar la emisión que hemos hecho en directo para estrenar nuestro estudio.
SUSO33, que lleva más de tres décadas dedicado al arte urbano, ha desarrollado una obra de gran formato conceptualizando el universo de los sonidos y la música.
Suso es el autor de la obra protagonista del nuevo estudio de Radio 3, en la que líneas y edificios se cruzan a modo de metáfora con la imagen de las luces de los vúmetros de las mesas de mezclas de sonido y los pentagramas.
Virginia Díaz y Ángel Carmona han presentado en directo la inauguración del nuevo estudio con un programa especial por el que pasarán artistas emblemáticos de la cadena como Amaral, Izal, Kiko Veneno, Ángel Stanich, Rulo y Marlango. También la hemos emitido en videostreaming en Radio 3 Extra.
Por nuestros micrófonos ha pasado una larga lista de invitados que forman parte de esta Radio 3: Paco Neuman, Sober, Amparo y Cristina Llanos (Dover), Mara Torres, David Calzado (La Casa Encendida) y más amigos y locutores de Radio 3 que dedican su trabajo y su vida al mundo de la cultura.
Radio 3, una emisora única
Radio 3 es una emisora diferente a todas las demás. La única dedicada por completo a la música de calidad y la cultura. Una emisora creada cada día por los mejores especialistas y críticos musicales basada en un criterio de diversidad y creatividad. Radio 3 es la única emisora con programas especializados en pop alternativo, música electrónica, flamenco, jazz, rock, blues… y también de cine, videojuegos, ecología, acción social, literatura, comics…
En los últimos tiempos, además, Radio 3 ha realizado una apuesta por los nuevos formatos con el proyecto Radio3 Extra, con contenidos audiovisuales y multimedia para la web con fuerte carácter viral.
Asimismo, Radio 3 ha creado nuevos medios de distribución de sus contenidos como la aplicación exclusiva solo de Radio 3, con funciones únicas e innovadoras; ha creado un canal para lanzar sus programas en Alta Calidad a través de la TDT, Radio 3 HQ; y está inmersa en nuevos retos que atiendan los vertiginosos cambios que se están produciendo en el mundo de la comunicación potenciando, así, la fuerte personalidad de su marca como vehículo para la creatividad y la música pop.