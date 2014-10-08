Radio 3 inaugura un nuevo estudio, creado por el artista SUSO33, con una fiesta en directo

Radio 3 inaugura un nuevo estudio para sus emisiones: 'Time line', un entorno de trabajo y creación excepcional ideado por el artista urbano SUSO33. Ya puedes escuchar la emisión que hemos hecho en directo para estrenar nuestro estudio.

Especiales Radio 3 Fiesta de inauguración del nuevo estudio diseñado por SUSO33 rne audio

SUSO33, que lleva más de tres décadas dedicado al arte urbano, ha desarrollado una obra de gran formato conceptualizando el universo de los sonidos y la música.

Suso es el autor de la obra protagonista del nuevo estudio de Radio 3, en la que líneas y edificios se cruzan a modo de metáfora con la imagen de las luces de los vúmetros de las mesas de mezclas de sonido y los pentagramas.

Virginia Díaz y Ángel Carmona han presentado en directo la inauguración del nuevo estudio con un programa especial por el que pasarán artistas emblemáticos de la cadena como Amaral, Izal, Kiko Veneno, Ángel Stanich, Rulo y Marlango. También la hemos emitido en videostreaming en Radio 3 Extra.

Por nuestros micrófonos ha pasado una larga lista de invitados que forman parte de esta Radio 3: Paco Neuman, Sober, Amparo y Cristina Llanos (Dover), Mara Torres, David Calzado (La Casa Encendida) y más amigos y locutores de Radio 3 que dedican su trabajo y su vida al mundo de la cultura.