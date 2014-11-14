Andrzej Panufnik, protagonista de Grandes Ciclos en el mes de noviembre

Desde el 14 hasta el 28 de noviembre repasamos una selección de la obra del compositor Andrzej Panufnik (1914-1991) en Grandes Ciclos. Once capítulos dedicados a conmemorar el centenario de su nacimiento, que se celebró el pasado 24 de septiembre.

Británico de origen polaco, Panufnik fue uno de los compositores y directores de orquesta más destacados de la posguerra europea. Tuvo la oportunidad de estudiar no solo en Varsovia sino también en París y Londres, e incluso recibió lecciones de dirección de Felix Weingartner.

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, formó un dúo pianístico con Witold Lutoslawski para poder sobrevivir. Pero muy pronto fue reconocido como gran director y compositor, ganando algunos de los premios polacos más prestigiosos.

El auge de las autoridades soviéticas tras el conflicto bélico motivó su exilio en occidente desde 1954. Su música fue prohibida en Polonia hasta 1977. Quizás por eso, desde su nueva ubicación en Inglaterra, se dedicó a componer obras que estaban basadas en muchos casos en la historia y la cultura de su país natal. La música de Panufnik es de una gran expresividad, enraizada en la tonalidad y muy habitualmente programática.

En su catálogo encontramos composiciones vocales, de cámara y para orquesta. En el monográfico que le dedicamos en Grandes Ciclos escucharemos principalmente sus obras orquestales, pero también le conoceremos como director.