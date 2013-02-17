La magia islandesa se instala en Sónar 2013

El talento, la juventud y la experimentación islandesas inundaron la segunda jornada de Sónar en Reikiavik. Es la primera vez que el festival de música electrónica se celebra en la isla nórdica, y ya ha nacido con la vocación de mostrar lo mejor de la escena musical islandesa: propuestas como Mugison, Samaris, Ólafur Arnalds o Human Woman.

No es una tarea fácil, a juicio del manager y director islandés del festival, Björn Steinbekk, quien afirmó que existen muchísimos artistas en el país y que algunos se han quedado fuera del programa. Explicó a RTVE.es que se encuentra inicialmente satisfecho con los resultados del festival, y es que han asistido las 6.000 personas que tenían previsto acoger en el Harpa Concert Hall.

Aparte de panorama nacional, en la segunda jornada de Sónar actuó el único artista español del festival, el DJ catalán John Talabot, Alva Noto y Ryuichi Sakamoto, James Blake, Squarepusher o el combo formado por Aksel Schaufler (Superpitcher) y Mauricio Rebolledo, los Pachanga Boys.

Derroche de talento islandés Uno de los artistas que está tomando más impulso internacionalmente, Ólafur Arnalds, abrió el sábado. El artista de 26 años presentó en primicia los temas de su nuevo disco, que publica el 25 de febrero, For now I am Winter. La puesta en escena fue intimista, con Ólafur al piano acompañado de violín y violonchelo, los tres músicos iluminados y el resto envuelto en oscuridad. Comenzaron con delicadas melodías que fueron cogiendo fuerza con los toques electrónicos hasta llegar a los temas cantados. Es la primera vez que Ólafur incluye voz en su música y según explicó a RTVE.es acabó muy contento con el resultado. El artista consiguió copar toda la atención del numeroso público que, sentado se sumergió en unos temas que nos hablaban de las estaciones. Para Sónar Barcelona llevará, dijo, un show similar aunque más perfeccionado. Más talento de la isla de hielo se vio en el escenario SonarClub-Silfurberg. El trío Samaris se estrenó en un gran escenario -hasta ahora solo habían tocado en espacios de pequeño formato- pero parecía que lo habían hecho toda la vida. Las exóticas veinteañeras Áslaug Rún Magnusdóttir y Jófridur Ákadóttir actuaron ataviadas con un vestido chubasquero y con una seguridad aplastante. Interpretaron melodías que combinan electrónica e instrumentos de viento salpicadas por la espléndida voz de timbre nórdico de Jófridur -una voz que recuerda a cantantes de su país como Emiliana Torrini o a algunos temas de Björk-. Recientemente la organización de Sónar anunció que actuarían en Barcelona en junio. Otra propuesta de la noche, esta más festivalera, fue la del dúo de DJ Human Woman. Los islandeses residentes en Dinamarca, Jón Atli y Gísli Galdur llevaron el baile puro y duro al escenario Nordurljós, después de mantener una divertida entrevista con RTVE.es en la que reconocieron que su proyecto nació después de una noche de marcha y que viven fuera de la isla para "tener otra perspectiva". Una de las mayores sensaciones de sello nacional de la noche fue la de Mugison. El músico Örn Elías Guðmundsson demostró ser portentoso con la guitarra y con todo tipo de estilos musicales: electrorock, metal, blues, con la electrónica como nexo de unión. Lo más llamativo en cuanto a la puesta en escena de Mugison, es cómo toca con Mirstrument, un instrumento hecho a mano que é mismo ha desarrollado en los últimos tres años junto a su amigo Pall Einarsson Mugison, hecho con controladores de mezclas. Lo toca acompañado de dos tabletas. Desde 2000 este ecléctico islandés experimenta con la creación de música con ordenadores, y ya cuenta con ocho álbumes a su espalda.