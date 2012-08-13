Flamenco contemporáneo con Las Migas y María Pagés, en 'Tiempo de verano'
- Desgranamos Nosotras somos, segundo disco de Las Migas
- Repasamos la larga trayectoria de la bailaora sevillana María Pagés
- Escucha programas de Tiempo de verano ya emitidos en RTVE.es A la Carta
El flamenco es muy pasional y por tanto muy personal. De ahí que pueda haber tantas formas de vivirlo y de sentirlo como artistas que lo interpreten o personas que lo disfruten.
Desde lo más profundo de la raíz se puede llegar a un flamenco moderno y contemporáneo, como el que hoy descubrimos en Tiempo de verano, representado en la música de Las Migas y el baile de María Pagés.
Ellas son, Las Migas
Las Migas son las guitarristas Marta Robles e Isabelle Laudenbach, la violinista Lisa Bause y la voz de Alba Molina. Dos españolas, una alemana y una francesa unidas en Barcelona y por su particular forma de revisar y rediseñar el flamenco más tradicional convirtiéndolo en diferente y heterodoxo. Se permiten experimentar y les sale bien. "No tenemos prejuicios y nos une mucho el que somos muy de mundo, libres", aseguran, "tiramos del flamenco a veces, otras veces no, lo utilizamos o él nos utiliza a nosotras", así definen su trabajo.
Ahora están de gira con su nuevo disco, Nosotras somos, producido por el músico Raúl Rodríguez. Un álbum en el que siguen demostrando su personal estilo musical que se acerca y se aleja del flamenco a partes iguales. Se sirven de este arte pero le dan su toque personal, le añaden ecos zíngaros y latinoamericanos, mezclan tradición y vanguardia y así consiguen melodías diferentes y elegantes, gracias al pellizco de la voz de Alba y al coqueteo entre el violín y las guitarras.
Humildes y generosas, Las Migas nos han regalado una charla en la que hemos ido desgranando este nuevo trabajo con el que siguen su camino tras Las reinas del matute. Además de escuchar varios de los temas de su trabajo, hemos podido conocer sus gustos e influencias musicales y descubrir algún que otro secreto de las chicas.
La ética flamenca de María Pagés
Reconocida internacionalmente por su personal concepto del flamenco, María Pagés investiga dentro y fuera de este arte superando las diferencias culturales porque, según sus palabras: "El flamenco es un claro ejemplo de cómo la unión entre culturas, razas y religiones puede crear un eco común".
De ella dijo un día el Premio Nobel José Saramago: "Ella baila y bailando mueve todo lo que le rodea. Ni el aire ni la tierra son iguales después de que María Pagés haya bailado".
Su último espectáculo, Utopía, está inspirado en los bocetos arquitectónicos del arquitecto brasileño Óscar Niemeyer, algo muy alejado del flamenco pero que ella consigue hacerlo coincidir, sin fisuras. Al igual que ocurre cuando baila poesía, música clásica, moderna o copla.
La fusión habita en la Pagés y sin ella no se entendería su trabajo como tampoco se entendería si sus espectáculos no transmitieran algún mensaje, algo a lo que ella da prioridad absoluta. "Bailar es mi sustento emocional y vital pero además yo intento que tenga utilidad y sobre todo a nivel social", asegura la bailaora.
Hablamos de ello y también de sus comienzos junto a Antonio Gades, de su esfuerzo al frente de su propia compañía, de su larga carrera llena de encuentros "que son muy importantes", como afirma la sevillana; de su gira nacional e internacional actual y de sus proyectos más inmeditos: una coreografía que se podrá ver en 2014 " y que va a tener que ver con las mujeres", como nos ha revelado.