Flamenco contemporáneo con Las Migas y María Pagés, en 'Tiempo de verano'

El flamenco es muy pasional y por tanto muy personal. De ahí que pueda haber tantas formas de vivirlo y de sentirlo como artistas que lo interpreten o personas que lo disfruten.

Desde lo más profundo de la raíz se puede llegar a un flamenco moderno y contemporáneo, como el que hoy descubrimos en Tiempo de verano, representado en la música de Las Migas y el baile de María Pagés.

Ellas son, Las Migas Las Migas son las guitarristas Marta Robles e Isabelle Laudenbach, la violinista Lisa Bause y la voz de Alba Molina. Dos españolas, una alemana y una francesa unidas en Barcelona y por su particular forma de revisar y rediseñar el flamenco más tradicional convirtiéndolo en diferente y heterodoxo. Se permiten experimentar y les sale bien. "No tenemos prejuicios y nos une mucho el que somos muy de mundo, libres", aseguran, "tiramos del flamenco a veces, otras veces no, lo utilizamos o él nos utiliza a nosotras", así definen su trabajo. Ahora están de gira con su nuevo disco, Nosotras somos, producido por el músico Raúl Rodríguez. Un álbum en el que siguen demostrando su personal estilo musical que se acerca y se aleja del flamenco a partes iguales. Se sirven de este arte pero le dan su toque personal, le añaden ecos zíngaros y latinoamericanos, mezclan tradición y vanguardia y así consiguen melodías diferentes y elegantes, gracias al pellizco de la voz de Alba y al coqueteo entre el violín y las guitarras. Humildes y generosas, Las Migas nos han regalado una charla en la que hemos ido desgranando este nuevo trabajo con el que siguen su camino tras Las reinas del matute. Además de escuchar varios de los temas de su trabajo, hemos podido conocer sus gustos e influencias musicales y descubrir algún que otro secreto de las chicas.