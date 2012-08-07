Katrina Bayonas, representante de actores, protagonista en 'Tiempo de verano'

¿Quién está detrás de las grandes estrellas del séptimo arte? ¿Quién les da su primera oportunidad? ¿Quién las aúpa, las aconseja y las lanza al éxito? Para responder a todas a estas preguntas hablamos con Katrina Bayonas, representante de actores y directora de la Agencia Kuranda.

Katrina Bayonas descubrió a Penélope Cruz cuando ésta solo tenía 14 años y puede presumir de haber sido siempre la representante de la actriz más importante de nuestro país.