Katrina Bayonas, representante de actores, protagonista en 'Tiempo de verano'
- Es la representante que descubrió a Penélope Cruz cuando tenía 14 años
- Escucha programas ya emitidos de Tiempo de verano en RTVE.es A la Carta
¿Quién está detrás de las grandes estrellas del séptimo arte? ¿Quién les da su primera oportunidad? ¿Quién las aúpa, las aconseja y las lanza al éxito? Para responder a todas a estas preguntas hablamos con Katrina Bayonas, representante de actores y directora de la Agencia Kuranda.
Katrina Bayonas descubrió a Penélope Cruz cuando ésta solo tenía 14 años y puede presumir de haber sido siempre la representante de la actriz más importante de nuestro país.
Una cazatalentos nata
La británica cazatalentos es hija del director de casting de las películas de Kubrick, es una mujer hecha a sí misma y muy luchadora pero, ante todo, se define como amante de la interpretación.
Katrina Bayonas hace de asesora, refugio y trampolín de intérpretes como Elena Anaya, Nawja Nimri, Lola Dueñas, Marta Etura, Goya Toledo o Geraldine Chaplin.
Disfrutamos de este Tiempo de verano repasando toda la carrera de Katrina Bayonas y las canciones claves de su vida.