Escribimos una nueva edición de 'Tiempo de verano' con Marta Sanz

“El amor casi siempre debilita a una novela policíaca, pues introduce una especie de suspense contrario a la lucha del detective por resolver el problema… La única forma de amor eficaz es la que añade un elemento de peligro personal al detective…“. Este texto es parte de la cita de Raymond Chandler, que la escritora Marta Sanz eligió para conducir al lector en su última novela: Un buen detective no se casa jamás.

La última novela de Marta Sanz Y ese detective se llama Zarco, alter ego de Marta Sanz también en su anterior novela Black, black, black…, dos obras que, como la propia escritora, renuncian a ser convencionales, y se toman el reto literario con mucha seriedad… Vamos a escuchar a una mujer cuya educación sentimental es muy cinematográfica y musical. La excusa perfecta para protagonizar este Tiempo de verano, y unir ambas presencias en la banda sonora de esta charla que mantenemos con ella. Sí, porque nuestra invitada contesta a mis dudas y preguntas, me ilustra sobre su vida, su obra y la literatura con mayúsculas, a la vez que hace las veces de DJ y propone, improvisando al hilo de la conversación, qué tema de los que “suenan” en su reciente novela, escuchamos en cada momento…

Zarco, un detective poco convencional Para sumergirnos mejor en esta aventura, a través del último y penúltimo trabajos de Marta Sanz, avanzamos a los oyentes la historia del detective protagonista. Estamos ante un crimen y Zarco, detective gay poco convencional y divorciado de Paula, su personal Pepito Grillo, se va de viaje para olvidar una experiencia amorosa. La sombra de la femme fatale, encarnada en un jovencísimo, atípico y seductor joven, planea sobre su estancia en casa de la riquísima familia de Marina Frankel, perteneciente a una estirpe de gemelas monocigóticas, rodeada de misterio y rocambolescos enigmas… Se nos avisa en la contraportada del libro, que Zarco, quizá, “necesita que alguien lo encuentre”…