Comiqueras: pioneras de la viñeta underground en 'Tiempo de verano'

Ana Miralles y Laura Pérez Vernetti llevan más de 30 años dibujando. Empezaron a comienzos de los años 80 y no han soltado el lápiz desde entonces.

Sus carreras despegaban cuando el sector del cómic en España se desmoronó y desaparecieron editoriales, revistas y tebeos de los quioscos.

Ellas no sólo supieron mantenerse: no han parado de investigar, publicar y exponer (dentro y fuera de España) y sus estudios de trabajo están llenos de bocetos de próximos proyectos.

Ana Miralles, comiquera en Radio 3 Ana Miralles es una dibujante viajera amante de los lugares exóticos y las historias de otra época. Sus comienzos están muy unidos a los de esta emisora. En 1982 envió sus trabajos al programa de Radio 3 Rock, cómics y otros rollos que presentaban Elías García y José Antonio Maíllo. Los seleccionaron, participó en una exposición itinerante y gracias a eso comenzó a publicar en el cómic profesional. Colaboró en las revistas Madriz o Cairo. En los años noventa publicó, con guión de Antonio Altarriba, la serie Eva Medusa que le abrió para siempre las puertas del mercado francés, que ha acogido con el mismo entusiasmo la serie Djinn, realizada con Jean Dufaux. Con Emilio Ruiz ha publicado El brillo de una mirada, Waluk o más recientemente Muraqqa.

Laura Pérez Vernetti, cambio de estilo La prolífica y versátil Laura Pérez Vernetti se reinventa como dibujante con cada cómic que aborda: cambia de estilo según la historia en la que se centre y ha tratado temas muy diversos. Comenzó en 1981 en la revista El Víbora, en la que colaboró 10 años. Con Joseph-María Lo Duca publicó El Toro Blanco y Las mil y una noches. Con Felipe Hernández Cava Macande o Sàra Servito y con Antonio Altarriba Amores Locos, entre otras. Su obra abarca el cómic erótico, los temas sociales y políticos y las adaptaciones literarias: los escritores Jung, Kafka o, más recientemente, Pessoa (Pessoa&Cia) han sido protagonistas de sus páginas.