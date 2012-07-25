Flavia Company, una escritora amante del mar, protagonista en 'Tiempo de verano'

Una escritora enamorada del mar. En una isla desierta, preferiría leer a escribir. Elegiría El Quijote, las Memorias de Adriano y los cuentos completos de Clarice Lispector. Acompañada por la música de Bach, Mozart y Shostakovich. Películas. Pi, de Darren Aronofski; Fantasía, de Walt Disney…

El perdón y la culpa están detrás de su última novela, que se publicará en septiembre: Que nadie te salve la vida. El mar, las vueltas de la vida (una vida que ni la vida salva) y las sorpresas, también, en su novela anterior: La isla de la última verdad. Tenía una entrevista. Se la hicimos entonces y andará entre las tres que hasta ahora le ha dedicado Tres en la carretera.

La isla de la última verdad fue amor a primera lectura. Y, después de leer, hablar con ella, con la autora. Entonces, urgencia por acercarse al resto de su obra. "Trastornos literarios": el mal de la palabra, que infecta a quien la lee; "Volver antes que ir": su último trabajo publicado hasta el momento.

Una vida entre Argentina y España A Flavia Company, para nacer, le vino bien hacerlo en Argentina y vive en España- o a caballo entre ambos países- desde los 10 años. Este mestizaje, presente en sus libros, dificulta su encuadre en una generación o estilo literario concretos. Cuentos, además de “Trastornos literarios”: “Viajes subterráneos”, “Con la soga al cuello”. Un poema narrativo:”Volver antes que ir”, mencionado más arriba. Más novelas: Querida Nélida, Fuga y contrapuntos, Dame placer, Melalcor y la mitad sombría. Y los viajes. Capaz de cruzarse en solitario el océano. A vela. Y resistir la tentación de arrancar el motor. La honestidad como forma de enfrentarse a las pruebas. O no llevar motor.