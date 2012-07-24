María Royo nos invita a subir a su FurgoNana en 'Tiempo de verano'
- María Royo recoge las nanas de diferentes partes de América Latina
- Ella es la protagonista de unTiempo de verano en el que "buscamos al coco"
- Consulta la nueva programación de Radio 3 de cara a este verano 2012
Hay gente con facilidad para hacer la mochila, una habilidad que siempre he envidiado, sobre todo cuando ese viaje tiene frutos de interés que compartir (y no me refiero a interminables series fotográficas). María Royo es una de esas personas.
Nanas americanas
Hace un tiempo (ella nos desvelará cuándo) junto a su pareja (ya nos contará quién) compraron una furgoneta (también nos dirá cuál) y se dedicaron a recorrer América Latina grabando nanas (ellos sabrán el porqué).
El proyecto se llama FurgoNana. Buscando al coco, y recoge testimonios orales de valor antropológico y humano sensacionales.
Un viaje en FurgoNana
Recorreremos Sonora, en México. También Utila, una isla en Honduras con un pasado pirata como para poner los garfios de punta; y en Bluefields, Nicaragua, nos entrará la modorra en la mecedora de Doña Rosita. Aunque no os hagáis ilusiones, oyentes con cachorros de sueño difícil: estas nanas provocan todo tipo de sensaciones, menos el letargo. Palabra de insomne.
Este Tiempo de verano ha sido presentado por Marta Echeverría (Sonideros), con la colaboración de María Eulate (En la nube), Ana Alonso (En la nube) y Rocío Gomez (Carne cruda).