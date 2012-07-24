María Royo nos invita a subir a su FurgoNana en 'Tiempo de verano'

Hay gente con facilidad para hacer la mochila, una habilidad que siempre he envidiado, sobre todo cuando ese viaje tiene frutos de interés que compartir (y no me refiero a interminables series fotográficas). María Royo es una de esas personas.

Nanas americanas Hace un tiempo (ella nos desvelará cuándo) junto a su pareja (ya nos contará quién) compraron una furgoneta (también nos dirá cuál) y se dedicaron a recorrer América Latina grabando nanas (ellos sabrán el porqué). El proyecto se llama FurgoNana. Buscando al coco, y recoge testimonios orales de valor antropológico y humano sensacionales.