Ana Pastor y Patricia Alvarado, invitadas a un 'Tiempo de verano' muy periodístico
- Cristina Hermoso de Mendoza charla con ambas profesionales
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¿Qué contamos?, ¿cómo lo contamos?, ¿qué cuentan de nosotros? Dedicamos este Tiempo de verano en Radio 3 a reflexionar sobre nuestra profesión, el periodismo.
Lo hacemos con dos profesionales: Ana Pastor y la corresponsal mexicana Patricia Alvarado. Charlamos con ambas, escuchamos sus coincidencias y los distintos puntos de vista de dos periodistas de diferente edad y nacionalidad que cuentan la actualidad a audiencias distintas.
Las invitadas
Ana Pastor cumplirá 35 años el próximo mes de diciembre y la mayoría de la audiencia la conoce por su trabajo como directora y presentadora de Los Desayunos de TVE durante las tres últimas temporadas. Antes de eso, Ana Pastor puso orden en el programa 59 segundos, firmó decenas de crónicas para la Cadena SER, fue enviada especial, interlocutora de varios jefes de estado... Ahora visita Radio 3 para contarnos sus impresiones sobre su profesión y, además, para pinchar algunas de sus canciones favoritas.
Patricia Alvardo es corresponsal en España de Radio Centro, uno de los grupos mediáticos más importantes de su país, México. Lo que ella cuenta se escucha allí y en el sur de EE.UU. Patricia Alvarado fue Premio Internacional de Periodismo Rey de España, tiene 60 años y lleva más de tres décadas en nuestro país. Además, ha trabajado en Alemania y para medios como Televisa, CNN Chile y Univisión.