Ana Pastor y Patricia Alvarado, invitadas a un 'Tiempo de verano' muy periodístico

¿Qué contamos?, ¿cómo lo contamos?, ¿qué cuentan de nosotros? Dedicamos este Tiempo de verano en Radio 3 a reflexionar sobre nuestra profesión, el periodismo.

Lo hacemos con dos profesionales: Ana Pastor y la corresponsal mexicana Patricia Alvarado. Charlamos con ambas, escuchamos sus coincidencias y los distintos puntos de vista de dos periodistas de diferente edad y nacionalidad que cuentan la actualidad a audiencias distintas.