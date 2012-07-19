Margarita Salas, protagonista en una edición tan científica como humana de 'Tiempo de verano'
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Siempre he sentido un enorme interés por la ciencia. Mis lecturas desde muy pequeña se centraban en la física, aunque no entendiese nada de aquellos primeros libros que me atrapaban en el mundo de los Quarks y los Gluones.
Ese interés no ha hecho más que crecer con el tiempo y siento profunda admiración por quienes dedican su vida a la investigación. Por eso, cuando propusieron este Tiempo de verano tuve clara al instante la figura de Margarita Salas.
Una mujer única
Margarita Salas es sin dudarlo, una mujer única, no solo por su capacidad como bioquímica y bióloga molecular, terrenos en los que es pionera en nuestro país, sino por su entrega en todo lo que hace.
En este Tiempo de verano hablaremos de nuestras cosas, y las vuestras, porque de eso va el trabajo y la investigación de Margarita Salas, de la propia vida. Nos acercaremos al lado más íntimo, más familiar y por supuesto intentaremos ser un poco científicos al menos por una hora, de su mano.
Escucharemos su música, esa que le acompaña en los momentos más íntimos y tomaremos con ella su bebida favorita, un té.