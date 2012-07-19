Margarita Salas, protagonista en una edición tan científica como humana de 'Tiempo de verano'

Siempre he sentido un enorme interés por la ciencia. Mis lecturas desde muy pequeña se centraban en la física, aunque no entendiese nada de aquellos primeros libros que me atrapaban en el mundo de los Quarks y los Gluones.

Ese interés no ha hecho más que crecer con el tiempo y siento profunda admiración por quienes dedican su vida a la investigación. Por eso, cuando propusieron este Tiempo de verano tuve clara al instante la figura de Margarita Salas.