El cuerpo habla, Patricia Soley-Beltrán y Regina José Galindo en 'Tiempo de verano'
- Una socióloga del cuerpo y una performer visitan nuestro espacio de entrevistas
- Escucha programas de Tiempo de verano ya emitidos en RTVE.es A la Carta
Lo decimos con el cuerpo. Ese envoltorio que nos dota de existencia física murmura a cada paso cuánto éxito y cuánto fracaso tenemos en la vida. Es el escaparate de nuestra posición social y, en la era de la imagen omnipresente, rezamos a esta deidad más que nunca.
Tiempo de verano recibe a dos mujeres que reflexionan sobre la relación de las personas con su músculo-esqueleto estético.
Sociología corporal
Una de las que entra en este juego de espejos es Patricia Soley-Beltrán. Fue modelo y ahora es una de las mayores expertas de nuestro país en lo que se llama sociología del cuerpo.
Con ella charlamos sobre el canon de belleza flaca y su función apisonadora de diferencias, sobre la industria cosmética y el bombardeo infinito para que compremos todas sus soluciones milagrosas contra el paso del tiempo, sobre la cirugía plástica que unas veces empleamos para pasar desapercibidos y otras para destacar en un mundo de replicantes.
Performances
La segunda invitada es Regina José Galindo. Una artista de Guatemala que amasa su cuerpo para realizar performances. Para Regina, los lienzos no existen más allá del que le proporciona su piel. Sus actuaciones son, muchas veces, extremas. Hasta el punto de autolesionarse y soportar el dolor que conlleva, por ejemplo, una inscripción con cuchillo en la epidermis.
En el momento de la realización, ella se queja en silencio. Porque la queja va más allá del trabajo in situ. La protesta trasciende cuando entendemos el significado de esas performances: la denuncia de abusos de poder. Regina es de Guatemala, donde el cuerpo de las mujeres parece que vale muy poco dentro de un tejido sociopolítico corrupto y violento.
Patricia Soley-Beltrán y Regina José Galindo cuentan en este Tiempo de veranoqué es lo que ven cuando se sitúan frente al espejo. Y junto a esos dos reflejos, está la música: canciones que apuntalan las palabras de estas dos mujeres, temas que hablan sobre escapismo, manías, temblores y, sobre todo, gente friki.