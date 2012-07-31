El cuerpo habla, Patricia Soley-Beltrán y Regina José Galindo en 'Tiempo de verano'

Lo decimos con el cuerpo. Ese envoltorio que nos dota de existencia física murmura a cada paso cuánto éxito y cuánto fracaso tenemos en la vida. Es el escaparate de nuestra posición social y, en la era de la imagen omnipresente, rezamos a esta deidad más que nunca.

Tiempo de verano recibe a dos mujeres que reflexionan sobre la relación de las personas con su músculo-esqueleto estético.

Sociología corporal Una de las que entra en este juego de espejos es Patricia Soley-Beltrán. Fue modelo y ahora es una de las mayores expertas de nuestro país en lo que se llama sociología del cuerpo. Con ella charlamos sobre el canon de belleza flaca y su función apisonadora de diferencias, sobre la industria cosmética y el bombardeo infinito para que compremos todas sus soluciones milagrosas contra el paso del tiempo, sobre la cirugía plástica que unas veces empleamos para pasar desapercibidos y otras para destacar en un mundo de replicantes.