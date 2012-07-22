Un año sin Amy Winehouse

Ha pasado un año y el nombre, la imagen y la voz de la cantante londinense no han dejado de aparecer en los titulares de periódicos y noticiarios.

Echamos de menos la voz, la chulería, los vestidos, los escándalos y los desplantes de Amy. Durante su corta carrera atrajo miradas y despertó tanta curiosidad como admiración. Pero sobre todo, echamos de menos sus interpretaciones, su voz profunda, su ligero engolamiento, la tensión que creaba con sus sutiles desafines y su estilo inimitable.

Vamos a dar un repaso a las noticias sobre Amy habidas en los 12 meses transcurridos desde el desgraciado fallecimiento de aquella mujer discutida e inolvidable.

2011: Muerte y despedida de Amy Julio 23. Julio 23. Amy Winehouse es hallada muerta en su casa de londinense de Camden Town. Andrew Morris, guardaespaldas, intenta despertarle a las 3 de la tarde. Es normal que la cantante duerma hasta tarde, pero Morris se da cuenta de que no respira y llama a los paramédicos. A las 16 horas es declarada muerta. A las 17 horas y 52 minutos la noticia salta a los medios. Los problemas de Amy con las drogas y el alcohol eran notorios y, después de un lamentable concierto en Belgrado el 18 de junio anterior, la cantante se había visto obligada a cancelar su gira europea. Amy tenía 27 años y los horteras comienzan a hablar de un club formado por malogrados talentos musicales fallecidos a esa misma edad: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Covain, Amy Winehouse... Los fans y las almas sensibles lloran. En el aire flota la pregunta ¿por qué se empeñan las discográficas en lanzar a personalidades endebles? ¿Por qué la fama y la fortuna machacan a sus elegidos de ese modo? Julio 26. Julio 26. Se celebra el funeral de Amy Winehouse según la tradición judía. La prensa reproduce la emotiva despedida de su padre, Mitch, taxista londinense: "Buenas noches, ángel mío. duerme tranquila". La canción elegida para despedir a la malograda cantante es "So Far Away" de Carole King. Julio 27. Julio 27. Los dos discos de Amy ascienden vertiginosamente en las listas. Back To Black, favorito del público desde que salió en 2006, llega al número 9 en Billboard. A nadie le extraña lo más mínimo, Un ejecutivo anuncia que Island está en posesión de un material valiosísimo grabado por Amy. A estas alturas, es archisabido que, en el estado en que estaba la cantante, el sucesor de Back to blackestaba resultando imposible de completar para desesperación de la compañía. Pero algo tienen que decir.

Grabación póstuma con Tony Bennett Septiembre 14. Septiembre 14. Hoy Amy hubiera cumplido 28 años. Para celebrarlo, se edita en single el dúo grabado con Tony Bennett. Se trata de una versión de "Body And Soul", un avance del anunciado álbum de duetos del venerable crooner que habla con ternura de su encuentro con la cantante. Mitch Winehouse pone en marcha la Fundación Amy Winehouse destinada a sufragar las a jóvenes artistas carentes de medios económicos y a ayudar a gente con adicciones graves. Ha costado muchos sinsabores ponerla en marcha dado que existía alguien que había registrado dicho nombre y, hace pocas semanas, Mitch se ha visto obligado a devolver el total de las donaciones recibidas.

Exceso de alcohol Octubre 26. Octubre 26. Se hacen públicos los resultados de la autopsia. En la sangre de la cantante había 416 mg de alcohol por decilitro: seguramente había entrado en coma y su respiración se había detenido. Amy comenzó a beber para contrarrestar el síndrome de abstinencia cuando dejó las drogas. Octubre 31. Octubre 31. Se anuncia que el nuevo álbum de Amy Winehouse. Lioness: Hidden Treasures saldrá a la venta el 5 de diciembre. Noviembre 3. Noviembre 3. Se estrena "Like Smoke'', dúo de Amy Winehouse con Nas, adelanto del álbum y se hace público que una libra de cada copia vendida del mismo será donada a la Amy Winehouse Foundation. El rapero norteamericano declarará que grabar a dúo con una cantante muerta constituyó una experiencia agridulce y que lo hizo por los fans de Amy. La conexión entre ambos es el productor Salaam Remi. Noviembre 18. Noviembre 18. Un ejecutivo de Island anuncia que la compañía está en posesión de una docena de canciones inéditas de Amy Winehouse pero que no van a ser editada por expresa prohibición de la cantante en vida. Alguna que otra ya se ha filtrado en youTube y no parece muy allá. También se hace publica la noticia de que Amy tenia planes de poner en marcha un súper grupo de jazz con ?uestlove de The Roots y el saxofonista Soweto Kinch. Noviembre 19. Noviembre 19. Se estrena en Internet el video del nuevo single de Amy, una versión de "Our Day Will Come".

Lioness: Hidden Treasures, el disco póstumo Diciembre 2. Diciembre 2. Island edita el álbum Lioness: Hidden Treasures, recopilación de restos de sesión y maquetas del álbum que la cantante estaba intentando terminar cuando falleció. Abundan las versiones de temas muy conocidos como "Will You Still Love Me Tomorrow?", "La chica de Ipanema", "A Song for You", "Our Day Will Come" y la versión original de "Tears Dry on their own". El disco está producido por los antiguos colaboradores de Amy, Salaam Remi y Mark Ronson. El álbum entrará en listas directamente en el Número Uno, venderá 194,000 copias en una semana y, en sólo un mes, conseguirá ser el cuarto disco más vendido en el mercado británico del año que está a punto de acabar, detrás únicamente de Born This Way de Gaga, Mylo Xyloto de Coldplay y 21 de Adele. Diciembre 5. Diciembre 5. Se presenta la última colección de la cantante para Fred Perry claramente inspirada en los 50. Los beneficios de las ventas se destinan a la Amy Winehouse Foundation. Diciembre 15. Diciembre 15. Los diarios publican la noticia de que la familia Winehouse planea una biopic de la cantante, pero que, en contra de los rumores no va a ser Gaga quien haga el papel de Amy. Una pena porque hubiese dado muy bien.

2012: Amy Winehouse en el recuerdo Enero 4. Enero 4. Patti Smith anuncia que ha escrito un tema dedicado a Amy. El tema se titula "This is the girl" y será publicado en el reciente Banga de la roquera neoyorquina. Enero 14. Enero 14. Mitch Winehouse anuncia que planea generar dinero para la Amy Winehouse Foundation cargando un módico precio por la retransmisión del festival homenaje a Amy, en el que se rumorea van a actuar Lilly Allen, Mark Ronson, Jessie J y Florence and The Machine. No se ha celebrado aunque la lista de artistas de todas partes del mundo que han hecho homenajes a la malograda cantante londinense ocupa muchas líneas. Enero 27. Enero 27. Jean Paul Gaultier dedica su colección de primavera-verano 2012 a Amy, imitando el estilo de bomshell made in 50's de la cantante. A Mitch Winehouse no le gusta nada y protesta públicamente. El diseñador se defiende declarando su sincera admiración por la cantante y "su estilo fabuloso y único. Me gusta su voz, me gusta todo lo suyo", afirma. Febrero 11. Febrero 11. Las autoridades judiciales declaran ilegal la autopsia de Amy. Al parecer, la persona a cargo de la misma no estaba legalmente cualificada según las exigencias de la ley inglesa. Sin embargo, no hará falta repetirla porque los resultados se demuestran fiables. Marzo 29. Marzo 29. Se hace público que los padres de la cantante heredarán sus bienes, dado que Amy Winehouse murió sin hacer testamento. Quien se queda sin nada es el antipático Blake Fielder-Civil, su marido. Abril 2. Abril 2. Amy Winehouse, JK Rowling, Noel Gallagher, Mick Jagger y Elvis Costello aparecen en la nueva versión de la legendaria portada de Sargent Pepper's que celebra el octogésimo cumpleaños de su autor, el artista británico Peter Blake.

Amy Winehouse & Pete Doherty Mayo 12. Mayo 12. Se subasta una pintura realizada por Amy Winehouse y su amigo Pete Doherty. Su título es "Ladylike" y tiene la gracia de que contiene una mancha de sangre de la cantante. Se esperaba conseguir 80.000 libras, pero, como es bastante fea, las pujas sólo alcanzaron 35.000. Mayo 17. Mayo 17. El nombre de Amy se ve envuelto de nuevo en un pequeño escándalo cuando, en una entrevista para Village Voice, su amigo y productor Mark Ronson da a entender que Amy tenía celos del éxito de Adele. El productor se apresuró a protestar diciendo lo de siempre: que sus declaraciones habían sido manipuladas. Mayo 23. Mayo 23. Pete Doherty anuncia que está componiendo música para unas letras que Amy Winehouse dejó escritas. Junio 8. Junio 8. La familia de Amy propone que una estatua de su hija en bronce de tamaño real sea instalada en el primer piso de The Roundhouse donde la cantante salió por última vez a escena pocos días antes de su muerte. The Roundhouse está en Camden, muy cerca de donde vivía y murió Amy. La calle de Amy se ha convertido en un santuario para los fans con flores, fotos y velas, pero su casa ha sido puesta a la venta por 2.7 millones de libras. Los familiares de la cantante ven imposible instalarse a vivir allí. Junio 18. Junio 18. Se filtra un documento según el cual la música de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Londres 2012 será de Arctic Monkeys, Beatles, Amy Winehouse y Muse.

Las memorias de Mitch Winehouse Junio 28. Junio 28. Se publican las memorias de Mitch Winehouse, Amy, my daughter. Los beneficios de las ventas se destinarán a la Fundación Amy Winehouse. El libro recibe muy buenas críticas y contiene reproducciones de postales y notas cariñosas escritas por Amy para su padre. Asimismo, queda patente de que Mitch considera a Blake Fielder-Civil, su yerno, culpable de la drogadicción de Amy. Entre las innumerables anécdotas, Mitch cuenta que Amy escribió "Rehab" en sólo tres horas. Julio 4. Julio 4. Nas presenta una nueva grabación de Amy Winehouse: "Cherry Wine" que aparecerá en el próximo álbum del rapero a punto de editarse. Julio 5. Julio 5. Declaraciones de Mitch Winehouse a BBC 6 Music alertan de que existe material inédito grabado por su hija suficiente para dos álbumes, que casi todo son versiones pero que no quieren publicar nada que no sea excelente por respeto a los compradores. Julio 9. Julio 9. Desde el día 9 julio hasta el 23, aniversario de su muerte, un póster de Amy, diseñado por el artista Johan Andersson, va a exhibirse en la estación del metro londinense Camden Town. Julio 10. Julio 10. El padre de Amy, Mitch anuncia en The Independent que está en contacto con su hija a través de los mejores médiums norteamericanos - los que ayudan al FBI a solucionar los casos más difíciles. "Lo primero que me dijo fue: 'Papá, hay vida después de la muerte'". Pero el antiguo taxista aprovecha también la tribuna mediática para protestar por la escasa ayuda que la Seguridad Social británica concede a los adictos con problemas similares a los de Amy: "Te dejan morir. Tenemos que conseguir que pongan en tratamiento a la gente antes". Julio 12. Julio 12. Se anuncian los nombres de los primeros ganadores de las becas de la Fundación Amy Winehouse: Tres jóvenes de 11, 12 y 12 años obtienen considerables ayudas para estudiar en la prestigiosa Sylvia Young Theatre School, escuela donde se formó el talento artístico de Amy.