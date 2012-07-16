La arquitecta Rosa Cervera en 'Tiempo de verano', el nuevo espacio de entrevistas de Radio 3

En las grandes urbes perdemos mucho tiempo en trasladarnos, minutos y horas que consumimos en los atascos, en el desplazamiento en transporte público para ir a trabajar, para ir a comprar, pero también para vernos con otras personas.

La arquitectura plantea soluciones de futuro para esas grandes capitales: edificios que son barrios y casi ciudades donde transcurre la vida. Paradójicamente, la arquitectura biónica se inspira en la naturaleza para encontrar soluciones para las urbes del futuro. El lema de los biónicos es “la naturaleza lo hizo antes y mejor”.