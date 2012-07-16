La arquitecta Rosa Cervera en 'Tiempo de verano', el nuevo espacio de entrevistas de Radio 3
- Hablamos con la arquitecta biónica en el estreno de Tiempo de verano
- Cervera busca en la naturaleza soluciones para las ciudades del futuro
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En las grandes urbes perdemos mucho tiempo en trasladarnos, minutos y horas que consumimos en los atascos, en el desplazamiento en transporte público para ir a trabajar, para ir a comprar, pero también para vernos con otras personas.
La arquitectura plantea soluciones de futuro para esas grandes capitales: edificios que son barrios y casi ciudades donde transcurre la vida. Paradójicamente, la arquitectura biónica se inspira en la naturaleza para encontrar soluciones para las urbes del futuro. El lema de los biónicos es “la naturaleza lo hizo antes y mejor”.
Pionera en arquitectura biónica
Rosa Cervera es una idealista; una mujer que sueña proyectos de altura. Una pionera en arquitectura biónica que proyecta ciudades verticales. Ella defiende que debemos inventar otra manera de asentarnos en el planeta tierra: en vez de ocupar todo el territorio, la solución pasa por extendernos en vertical: una ciudad que pueda discurrir en diferentes alturas.
En Tiempo de verano hablamos con esta mujer, que mira hacia arriba, de las ciudades verticales, del papel de la arquitectura en los tiempos que corren: en un contexto de crisis, de conflictos y de desarrollo urbano. Ella será nuestra cicerone en este viaje hacia las alturas y, como es una mujer del futuro, nos guiará por los rincones de la torre biónica, una ciudad que existe sólo en los planos y en sus sueños que, en este caso, es lo mismo.
Este Tiempo de verano ha sido presentado por María Eulate (En la nube), con la colaboración de Marta Echeverría (Sonideros), Ana Alonso (En la nube) y Rocío Gomez (Carne cruda).