Un flamante 'Tiempo de verano' en Radio 3

Radio 3 se zambulle en la temporada estival a partir del lunes 16 de julio con el estreno de Tiempo de verano, un programa de entrevistas que ocupará temporalmente hasta septiembre el espacio de El Sótano, de lunes a jueves (de 17:00 a 18:00 horas).

Lara López, Rosa Pérez, Virginia Díaz, Rocío Gómez, Julia Varela, Ana Alonso, Marta Echeverría, Elena Gómez, Cristina Hermoso, Isabel Ruiz Lara, María Eulate, María José Parejo se rotarán en la presentación de este Tiempo de verano.

El programa es de una hora de duración y, a través del formato clásico de entrevista, revela las facetas y perfiles más personales de personajes relacionados con la cultura, la ciencia, el periodismo, la música y el arte en general.