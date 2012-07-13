Un flamante 'Tiempo de verano' en Radio 3
- A partir del lunes 16 un nuevo programa se incorpora a la parrilla de la radio
- Tiempo de verano es un programa de entrevistas a personajes de la cultura
Radio 3 se zambulle en la temporada estival a partir del lunes 16 de julio con el estreno de Tiempo de verano, un programa de entrevistas que ocupará temporalmente hasta septiembre el espacio de El Sótano, de lunes a jueves (de 17:00 a 18:00 horas).
Lara López, Rosa Pérez, Virginia Díaz, Rocío Gómez, Julia Varela, Ana Alonso, Marta Echeverría, Elena Gómez, Cristina Hermoso, Isabel Ruiz Lara, María Eulate, María José Parejo se rotarán en la presentación de este Tiempo de verano.
El programa es de una hora de duración y, a través del formato clásico de entrevista, revela las facetas y perfiles más personales de personajes relacionados con la cultura, la ciencia, el periodismo, la música y el arte en general.
Grandes protagonistas
De esta forma, en el próximo de mes y medio desfilarán por los micrófonos de Tiempo de verano figuras como la arquitecta Rosa Cervera- que es la protagonista del programa inaugural el lunes 16-, la alpinista Edurne Pasabán, la científica Margarita Salas, la escritora Flavia Company o las cantantes Martirio, Francisca Valenzuela o María Pagés, entre otros personajes de relevancia social y cultural.