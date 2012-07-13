Radio 3 inicia su programación veraniega de 2012

Desde este lunes 16 de julio, Radio 3 inicia su programación veraniega con varias novedades. Así, la emisora musical de Radio Nacional de España abre sus puertas a nuevos formatos y espacios que se emitirán a lo largo de las próximas semanas.

Nuevos programas Una de las novedades es Tiempo de verano, que de lunes a jueves (17 horas) dará protagonismo al diálogo con interesantes personajes de nuestra actualidad. El deporte, la música, la literatura, la ciencia, el periodismo y el arte serán los ejes de las conversaciones que ocuparán una hora de las tardes de verano en Radio 3. Tiempo de verano es un homenaje exclusivamente estival al género de la entrevista realizado por Lara López, Elena Gómez, Julia Varela, María José Parejo, Marta Echeverría, Cristina Hermoso de Mendoza, Isabel Ruiz Lara, Virginia Díaz, Ana Alonso, Rosa Pérez y Raquel Martín. Sonideros salta a la parrilla diaria desde este lunes 16. De lunes a jueves a las 13 horas, Marta Echeverría hará un recorrido musical que no entiende de épocas ni fronteras, tal y como acostumbra Sonideros desde su estreno en 2008. Este nueva emisión ampliará el habitual carrusel de los domingos, que segurá emitiéndose de 19 horas hasta la medianoche.

Cara a cara con la música A lo largo de estos meses de verano, Radio 3 recuperará la historia de la música con una serie de programas especiales que han sido protagonizados por Garbage, Jero Romero, Nada Surf, Niños Mutantes, Paul Weller o Chavela Vargas; y en ellos, descubriremos en profundidad el trabajo artesano detrás de la creación de un nuevo disco. También, en esta franja, celebraremos el 20 aniversario de Nevermind, el álbum icónico de Nirvana. Los podrás escuchar los sábados a las 19 horas. Manolo Fernández hará lo propio desde la vertiente de la Americana Music, aunque más centrado en la música en directo. Será en el horario habitual de Toma Uno (sábados y domingos a las 13 horas), cuando tengamos la oportunidad de volver a escuchar conciertos especiales de artistas como Alisson Krauss & Union Station, Elton John y Leon Russell, Patti Smith, Donovan o Ben Sidran interpretando clásicos de Bob Dylan; así como todo lo ocurrido en la gran fiesta de Toma Uno celebrada hace unas semanas en Madrid con las actuaciones de Burning, Fernando Martín & Los Ideales, La Frontera, Los Widow Makers, Los Silverstones, The Soul Jacket y Trogloditas.

Radio 3, la emisora de los grandes festivales Un año más, Radio 3 viajará a los grandes festivales del verano para acercar su sonido a los oyentes. Tras las coberturas especiales desde SOS4.8, Territorios Sevilla, Primavera Sound o Sónar, ahora le toca el turno a las grandes citas musicales que están por venir: FIB, BBK Live, La Mar de Músicas, Costa de Fuego, Etnosur, Pirineos Sur, Rototom y Sonorama. Todos ellos contarán con conexiones especiales desde sus recintos y con algunos de los mejores conciertos de su cartel. Los festivales de Jazz también tendrán una importante presencia a través del programa Arponera, que pasa a emitirse de lunes a jueves a las 23 horas. Carlos Garrido nos ofrecerá así los mejores conciertos de los grandes eventos de este género, como el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, el Jazzaldia de San Sebastián, Clazz 2012 o el Jazz San Javier.

Lo mejor de Hoy programa Hoy programa también pasa a recuperar de lunes a jueves (20 horas) los mejores momentos de su segunda temporada. El programa que convierte en locutores de Radio 3 a importantes personalidades del mundo de la cultura, ha recibido en los últimos meses a nombres relevantes como Rodrigo Cortés, Icíar Bollaín, Albert Pla, Manolo García, Pedro Guerra, Isabel Coixet, Enrique Urbizu, Marlango, Xoel López, Najwa Nimri, Quimi Portet, Paco Plaza o Nacho Vigalondo, entre otros.