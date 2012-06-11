The Stone Roses: adorados, resucitados y... redimidos. Así tocaron en Barcelona

Me lo debían. Un concierto grande, a la altura de la trascendencia de su historia. Ni me quiero acordar de los dos anteriores. Del primero de la sala Aqualung en Madrid (sí, ya sé que hubo una primerísima vez en Valencia por culpa del colega Jorge Albi, pero no estuve allá) con lleno hasta por encima de las barras del fallecido recinto salí como encogiéndome de hombros. Mal, no, pero tampoco emocionado. Aprobado y vale. Incluso me costó alguna que otra diatriba con la distinguida audiencia y el sector más radical que, enamorado de la propuesta de los manchesterianos (ya no estuvo Reni en esa cita, que para buena parte de la clientela fue el debut), no comprendía que al día siguiente en el programa hubiera hecho gala de tibieza y pelín de desencanto.

De la segunda vez casi hay que pasar de puntillas y ahí sí que me pega que hubo unanimidad. Comparecer sin Reni ni Squire (que son palabras mayores) en aquel FIB fue demasiado lastre. Y como la banda ya estaba en las últimas, se acabó la historia.

Desde entonces, en fascículos, les habíamos visto en repetidas ocasiones. A Reni, no; pero sí a Squire con sus Seahorses (en la Caracol, de Madrid, por ejemplo), a Mani botando sobre las tablas con Gillespie y sus Primal Scream y a Brown ni se sabe las veces ya en solitario.

El regreso de una gran banda Que han resucitado era lógico desde que firmaron que volvían a desempolvar tanta historia Meses atrás, notición para el personal del territorio indie. ¡Vuelven The Stone Roses! Rueda de prensa y los cuatro viejos amigos que, en aras de los doblones a ingresar, se apuntan a sacar de paseo la etiqueta de garantía. Y resulta que vienen al FIB de julio (¡bien!) pero antes hacen ejercicios de calentamiento en gira y quieren arrancar (salvo un ensayo previo de unos días antes) en junio en Barcelona. Y allá que nos fuimos. Del fin del programa del viernes en Prado del Rey al AVE y al Razz... Hasta nos sobró media hora porque no saltaron a las tablas hasta las 21,25 para cumplir escrupulosa y medida hora y media de concierto y bis incluido (que creo que iba en la cuenta definitiva), y achucharse todos en piña (que a mí no me sonó a ficticia) un poco antes de que dieran las 23. Por medio en esos noventa minutos pasó que el sonido arrancó infernal ("no, no, por favor, ¿tampoco a la tercera voy a salir satisfecho...?") hasta que a las alturas del "Waterfall" no sé si fue cosa individual por mi cambio de ubicación (estaba en una columna a la izquierda del escenario y acabé arriba en la zona reservada al lado de un cámara que estaba rodando imágenes para la posteridad) o le ocurrió a todos los presentes, que comprobaron la mejoría quizás porque el que le daba a los mandos técnicos allá al fondo (donde se aposentaron los viejos amigos de Oasis, clá de excepción) se hizo con el timón por fín.