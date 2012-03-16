Radio Exterior de España cumple 70 años

Radio Exterior de España (REE) también está de aniversario: el jueves 15 de marzo ha cumplido 70 años.

La emisora forma parte de la estructura de la radio pública española, que celebra sus tres cuartos de siglo, y es la encargada de llevar la voz de España a los oyentes en los cinco continentes a través de la onda corta, satélite e Internet.

En su programación tienen cabida espacios informativos y programas que, además de ofrecer a los oyentes la actualidad del país, se hacen eco de las realidades de aquellas zonas geográficas que nos son históricas y culturalmente más cercanas.

En opinión de la directora de REE, Josefina Benéitez, el objetivo de la emisora es muy claro. "Nos debemos a la difusión de todo lo relacionado con España en todos sus aspectos, entre los que se encuentran el idioma y la posición de nuestro país en el mundo y sus relaciones bilaterales”, explica.

A lo largo de la historia de las emisiones en onda corta de Radio Nacional de España, el idioma español ha vertebrado una programación que también se ha expresado en otras lenguas. En la actualidad, se hace en inglés, francés, ruso, portugués, árabe, sefardí y, por supuesto, en español, y en menor medida en catalán, gallego y vasco.

Audiencia amplia y variada Los destinatarios constituyen una audiencia amplia y variada compuesta por españoles que residen en el extranjero: estudiantes, funcionarios de organismos internacionales, pescadores, tropas del ejército español, cooperantes y misioneros, y turistas. Pero también se acercan a REE oyentes foráneos que sintonizan nuestras emisiones porque quieren tener un mayor contacto con España, con su pasado, presente y futuro. "Es el vínculo que los hace sentirse más cercanos al país”, afirma Josefina Benéitez. En 2012, Radio Exterior de España emite 8.500 horas en español y 3.780 horas al año en lenguas extranjeras: 30 en sefardí, 200 en ruso, 300 horas en portugués, 500 en árabe, 750 en inglés y 1.000 horas en francés. La historia de Radio Exterior de España comienza el 15 de marzo de 1942, cuando la Vicesecretaría de Educación Popular oficializa las emisiones para el exterior de Radio Nacional. Desde entonces la onda corta española ha pasado por diversas etapas con sus luces y sus sombras. Se utilizó como forma de propaganda por parte de la dictadura, sirvió de apoyo a los millones de emigrantes que salieron de España a Europa y América, y ahora es una radio internacional moderna que realiza una labor de servicio público, garante de unos valores, principios y compromisos que trascienden fronteras, porque no entendemos de límites geográficos, solo de palabras, sonidos y emociones.