'Personal Troubadours, días irrepetibles', una edición especial de 'Como lo oyes'
- Santi Alcanda dedica un programa al legendario bar de Santa Mónica
- Carole King, James Taylor o The Eagles empezaron ahí sus carreras
Un documental titulado Troubadours/The Rise Of The Singer-Songwriter (Trovadores/El surgimiento del cantante-compositor) presenta a Carole King y James Taylor como protagonistas de un fenómeno espontáneo de artistas sin manifiesto ni filosofía comunes de por medio que sí coincidió en espacio y tiempo.
Entre 1968 y 1975, el local Troubadour, sito en el 9081 del Bulevar de Santa Mónica en Los Ángeles, regido por Doug Weston, un empresario perspicaz, alcanzó su esplendor.
Dylan había abierto el camino, y a la era explosiva de los grupos sucedió una pléyade de cantautores personales, intimistas.
En el año 1957 de apertura del Troubadour, el cómico Lenny Bruce fue arrestado en el escenario por obscenidad. Ahí, The Byrds interpretaron por vez primera “Tambourine Man” de Bob Dylan en 1965 y ahí Janis Joplin celebró su gran fiesta la noche antes de ser hallada muerta el 4 de octubre de 1970.
Un epicentro musical
Troubadour, lugar de encuentro y descubrimiento de artistas donde Carole King y James Taylor, al alimón, lanzaron sus carreras como Buffalo Springfield con Stephen Stills, Neil Young y Richie Furay, Joni Mitchell, Poco, Randy Newman o Kris Kristofferson.
En el Troubadour también dieron sus primeros pasos Bonnie Raitt, Little Feat, Elton John, Eagles, el también comediante y banjista Steve Martin e incluso Tom Waits, que se inició en la sección de nuevos talentos.
Tim Buckley, el padre de Jeff, grabó su álbum en vivo en 1969 y Miles Davis el suyo en 1975. Etcétera, etcétera.
Hemos seleccionado canciones evocadoras de aquel período irrepetible, histórico.