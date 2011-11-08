'Personal Troubadours, días irrepetibles', una edición especial de 'Como lo oyes'

Un documental titulado Troubadours/The Rise Of The Singer-Songwriter (Trovadores/El surgimiento del cantante-compositor) presenta a Carole King y James Taylor como protagonistas de un fenómeno espontáneo de artistas sin manifiesto ni filosofía comunes de por medio que sí coincidió en espacio y tiempo.

Entre 1968 y 1975, el local Troubadour, sito en el 9081 del Bulevar de Santa Mónica en Los Ángeles, regido por Doug Weston, un empresario perspicaz, alcanzó su esplendor.

Dylan había abierto el camino, y a la era explosiva de los grupos sucedió una pléyade de cantautores personales, intimistas.

En el año 1957 de apertura del Troubadour, el cómico Lenny Bruce fue arrestado en el escenario por obscenidad. Ahí, The Byrds interpretaron por vez primera “Tambourine Man” de Bob Dylan en 1965 y ahí Janis Joplin celebró su gran fiesta la noche antes de ser hallada muerta el 4 de octubre de 1970.