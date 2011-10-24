Canciones de octubre en 'Como lo oyes'
- Dedicamos un programa especial a las canciones de temporada
- Escuchamos a U2, Bunbury, Amy Winehouse o James Taylor
“October Song” es una canción de Amy Winehouse. El término “octubre” procede de “octo”, ocho en latín, porque octubre era el octavo mes en el calendario romano.
En octubre nacieron Gandhi, Lennon, Verdi, Jackson Browne o Quique González. Octubre es un sello discográfico español y un grupo de Murcia.
Octubre es un poema de Dylan Thomas y el de Juan Ramón Jiménez quien tumbado en árido terreno castellano piensa en arrancarse el corazón y echarlo... “a ver si con partirlo y con sembrarlo,/ la primavera le mostraba al mundo/ el árbol puro del amor eterno”.
Y el canario Pedro Guerra canta con el poeta Ángel González aquello de “A veces en octubre, es lo que pasa...”
U2, Taylor o Bunbury
La primera canción que me llegó a la mente fue “Viejo Tennesse” de Dan Fogelberg de 1975 por la primera frase: “A finales de octubre los pardos bosques dormidos tambalean sus cabezas hacia el invierno”.
Después me llegó el título del segundo álbum de U2 en 1981. Y recordé la canción de Francis Cabrel... Y la revolución rusa.
Y con ella, el tema de Estación Victoria y la película de Seguei Ensenstein y el submarino de la que protagonizó Sean Connery “La caza del Octubre Rojo” con una música impactante de Basil Polidouris...
Y el grupo neoyorquino October Project... Y la canción de Bunbury y, claro, no podía faltar, la de James Taylor, previo a la creación de la serie televisiva del mismo nombre: ”October Road”.