Canciones de octubre en 'Como lo oyes'

“October Song” es una canción de Amy Winehouse. El término “octubre” procede de “octo”, ocho en latín, porque octubre era el octavo mes en el calendario romano.

En octubre nacieron Gandhi, Lennon, Verdi, Jackson Browne o Quique González. Octubre es un sello discográfico español y un grupo de Murcia.

Octubre es un poema de Dylan Thomas y el de Juan Ramón Jiménez quien tumbado en árido terreno castellano piensa en arrancarse el corazón y echarlo... “a ver si con partirlo y con sembrarlo,/ la primavera le mostraba al mundo/ el árbol puro del amor eterno”.

Y el canario Pedro Guerra canta con el poeta Ángel González aquello de “A veces en octubre, es lo que pasa...”