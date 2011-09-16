Enrédate con Radio Nacional

Enredados es el nombre de una de las grandes apuestas de Radio Nacional de España para esta temporada. Se trata de un programa con el que se intenta recuperar para la radio uno de los más importantes géneros de entretenimiento, el concurso, que tuvo su mayor apogeo en el medio radiofónico en los años cuarenta y cincuenta.

Presentado por Arturo Martín, que abandona la subdirección del programa De película, y con la colaboración de Noemi Hernández, a quien los oyentes de la radio pública han podido escuchar en Bienvenidos a casa e Ida y vuelta, Enredados es un concurso cultural autónomo, no integrado en otros programas, en el que los participantes pueden intervenir, sin salir de su provincia, desde las distintas emisoras de RNE.

A través de 10 pruebas relacionadas con la geografía, el arte, la gastronomía, la música y la actualidad, los concursantes obtienen distintos premios en cada programa.

Además, van acumulando puntos para llegar a la Gran Final y conseguir un fantástico viaje. Todo ello en una hora de entretenimiento, cultura y diversión.